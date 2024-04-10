الآلاف يؤدون صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد أيو العباس بالإسكندرية ( صور)

أدى آلاف المصلين من أهالي الإسكندرية صلاة عيد الفطر المبارك بالمساجد والساحات التي حددتها مديرية أوقاف الإسكندرية على مستوى المحافظة، وسط أجواء مليئة بالبهجة والسعادة.

ورصدت " الدستور" أجواء صلاة العيد بساحة مسجد أبو العباس المرسي وسط الإسكندرية، أحد أشهر ساحات الصلاة بالمحافظة، حيث شهدت الساحة الآلاف المصليين من الكبار والشباب، واصطحب الأهالي الأطفال لإدخال البهجة على نفوسهم، وأدوا صلاة العيد في أجواء روحانية وفرحة لجموع المصليين.

وأعلنت مديرية أوقاف الإسكندرية، استعداداتها لاستقبال صلاة عيد الفطر المبارك، بجميع انحاء مدينة الإسكندرية، من تجهيز الساحات والمساجد للصلاة ومتابعة لحظية بجميع الإدارات الفرعية.

وقال الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه تم تخصيص 513ساحة بجميع أحياء المحافظة لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى رفع حالة الطوارئ منذ اليوم الثلاثاء وإتمام التجهيزات اللازمة للصلاة.

وأضاف أن جميع مساجد الإسكندرية تقام بها صلاة العيد والتي تبلغ عددها أكثر من 4000 آلاف مسجد بجانب عدد الساحات المخصص بكافة الأحياء لإقامة شعائر صلاة العيد.

وأكد أن المديرية عقدت غرفة عمليات رئيسية، بالإضافة إلى غرف عمليات فرعية بكل إدارة وعددها 11 إدارة لمتابعة صلاة عيد الفطر المبارك والاستعدادات اللازمة لإقامة الصلاة.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على تكثيف استعدادات على مستوى الأحياء وجميع المديريات والشركات الخدمية لاستقبال عيد الفطر المبارك، ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع القطاعات والمديريات الخدمية والمرافق.

وكلف محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية بتكثيف الحملات على القطاعات الخدمية، مشددًا على استمرار الاستعدادات والحملات بجميع القطاعات خلال أيام العيد، بالإضافة إلى التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية على مدار الساعة للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

ووجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدى لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

وأكد الشريف على انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات في جميع المديريات والجهات الخدمية بشكل دائم ومستمر على مدار ال 24 ساعة، لاستقبال كافة شكاوى المواطنين أو أي بلاغات، ورصد أي حالات طارئة للتعامل الفوري معها.

صلاة العيد بمسجد المرسى ابو العباس

صلاة العيد بمسجد المرسى ابو العباس

صلاة العيد بمسجد المرسى ابو العباس

صلاة العيد بمسجد المرسى ابو العباس

صلاة العيد بمسجد المرسى ابو العباس

صلاة العيد بمسجد المرسى ابو العباس

صلاة العيد بمسجد المرسى ابو العباس