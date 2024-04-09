"حُماة الوطن" يختتم فعاليات حملة "سفرة الخير" بتوزيع 1000 وجبة ساخنة

اختتم حزب حُماة الوطن بالإسكندرية فعاليات حملة "سفرة الخير" بتجهيز 1000 وجبة إفطار ساخنة ومتكاملة وتوزيعها على الصائمين في آخر أيام الشهر الكريم بمختلف أحياء المحافظة، وذلك تحت رعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، ومحمد مجاهد أمين عام محافظة الإسكندرية، ومحمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين التنظيم.

وقال محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، إن الحملة تعد استكمالا للمبادرات الاجتماعية التي يضعها الحزب على رأس أولوياته لدعم أهالينا من الأسر الفقيرة، ومواصلة الدور الفعال لأعضاء الأمانة في العمل من الشارع، مؤكدا أن الحملة استمرت طوال أيام الشهر الكريم بتوزيع وجبات الإفطار الساخنة على الصائمين بمختلف الأحياء بالمحافظة.

وأضاف الأمين العام للحزب بالإسكندرية، أن المبادرات الاجتماعية متواصلة ومستمرة على مدار العام لدعم أهالينا والوصول إليهم بالعديد من المبادرات، منها "شتاء دافئ" لتوزيع البطاطين خلال الفصل الشتاء، و"بلدك معاك" لفتح المعارض لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة، و"بصمة خير" لرعاية الأيتام، وغيرها من المبادرات، فضلًا عن عمل أعضاء الأمانات الجغرافية والوحدات الحزبية المنتشرة بمختلف الأحياء، وتواجدهم بالشارع للتعرف على مشاكل أهالينا المواطنين والعمل على حلها.

وقالت النائبة منى عمر، عضو مجلس النواب وأمين أمانة الثقافة والفنون، إنه تم تجهيز وتوزيع ألف وجبة في آخر أيام شهر رمضان المبارك ضمن مبادرة "سفرة الخير" التي أطلقها الحزب مع بداية الشهر الكريم.

وأضافت عضو مجلس النواب أن عملية توزيع وجبات الإفطار قام بها شباب وفتيات الأمانة بعد تقسيمهم في مجموعات لضمان سرعة وصول الوجبات ساخنة لأهالينا في المناطق والقرى الأكثر احتياجا بالمحافظة.

وكان قد قام وفد من أمانة المواطنة بحزب "حُماة الوطن" بالإسكندرية، بزيارة دور الأيتام بالمحافظة لتوزيع الهدايا والألعاب على الأطفال، لإدخال البهجة والفرحة عليهم في آخر أيام شهر رمضان المبارك، وقبل بداية عيد الفطر، وذلك بالتزامن مع الاحتفالات بيوم اليتيم، وضمن مبادرة "بصمة خير"، التي أطلقها الحزب لدعم الأطفال الأيتام.

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