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محمد الباز

محافظات

"حُماة الوطن" بالإسكندرية يدشن مبادرة "بصمة خير" لدعم الأطفال الأيتام

حُماة الوطن بالإسكندرية
حُماة الوطن بالإسكندرية يدشن مبادرة "بصمة خير" لدعم الايتا

دشن حزب حُماة الوطن بالإسكندرية، مبادرة بعنوان "بصمة خير" لدعم الأطفال بدور رعاية الأيتام بمختلف أحياء المحافظة، في إطار الدور الاجتماعي والإنساني الذي يقوم به الحزب في المجتمع لتقديم الدعم للأطفال الأيتام نفسيًا وصحيًا واجتماعيًا، وتقام المبادرة برعاية اللواء طارق بركات رئيس قطاع شمال وغرب الدلتا، وتوجيهات محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية وقيادة محمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين التنظيم.

وأطلقت أمانة اللجان النوعية المتخصصة أولى فعاليات المبادرة بتنظيم حفل إفطار جماعي لـ 400 فرد من ذوي الهمم والأطفال الأيتام بالتعاون مع إحدى دور الرعاية والتأهيل بمنطقة الإبراهيمية، وعقب الإفطار تم تقديم عروض فنية وأنشطة حركية.

وقال محمد السيد مجاهد الأمين العام للحزب بالإسكندرية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية يولي اهتماما خاصا لذوي الهمم من خلال إطلاق الدولة للعديد من المبادرات والخدمات وإصدار قانون رقم 10 لذوي الإعاقة عام 2018، مؤكدًا أن جميع سياسات الوزارات تعمل على دمج وتمكين ذوي الهمم، وهو ما يقوم به الحزب لدعمهم من خلال العديد من المبادرات ومساندة الدولة في دمجهم بالمجتمع.

وأضاف الأمين العام للحزب بالإسكندرية، أن مبادرة "بصمة خير" تهدف إلى تقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال الأيتام، وذلك في إطار دور الحزب الاجتماعي لدعم الأطفال في دور رعاية الأيتام والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنميتها.

وأكد محمود عسكر الأمين العام المساعد وأمين التنظيم بالحزب، أن مبادرة "بصمة الخير" سيتم تعميمها على مختلف الأمانات الجغرافية والنوعية، وذلك من خلال تنظيم زيارات لدور الرعاية والأيتام والتعرف على احتياجات الأطفال، مؤكدا أن المبادرات مستمرة ولم تقتصر على الاحتفالات بيوم اليتيم فقط، ولكنها ممتدة بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال بكافة أحياء المحافظة.

وقالت الدكتورة سحر الشريف أمين أمانة اللجان النوعية المتخصصة، إن أولى فعاليات المبادرة تضمنت إعداد وجبات الإفطار الساخنة والمتكاملة، تحت إشراف الدكتورة رشا البربري عضو الأمانة، وعقب تناول الإفطار تم تنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية التي تضمنت الألعاب الحركية والمسابقات، وتوزيع الجوائز والألعاب؛ مما أدخل البهجة والسرور على المشاركين من ذوي الهمم والأطفال الأيتام.

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ح ماة الوطن بالإسكندرية دعم الأطفال رعاية الأيتام حفل إفطار جماعي محافظة الاسكندرية

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