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تكريم 120 متسابقًا من حافظى القرآن ضمن المسابقة الرمضانية بنقابة المهندسين بالإسكندرية

تكريم حفظة القرآن
تكريم حفظة القرآن الكريم بنقابة المهندسين في الإسكندرية

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، من خلال اللجنة الاجتماعية والثقافية، برئاسة المهندس كريم عزت، حفل تكريم الفائزين فى مسابقة القرآن الكريم والمسابقة الرمضانية التي أقيمت خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الدكتور هشام سعودي إن كل المشاركين في المسابقة يستحقون الفوز، وأنها في النهاية مشاركة ومنافسة تعلمنا مهارات جديدة تساعدنا على التطور فيما بعد.

وأشاد "سعودي" بمجهود اللجنة الاجتماعية والثقافية لتنظيمها لتلك الفعاليات المهمة، وقدم الشكر لمجلس النقابة وخدمتهم للمهندسين وأسرهم من خلال 14 لجنة تطوعية تسعى دائمًا لخدمة زملائهم المهندسين.

ورحب الدكتور مصطفى الحضري بالمتسابقين، وأشاد بدعم النقابة لهم، كما قال إن أبناء المهندسين هم النواة الصالحة التي تنبت في بيئة صالحة، وشكر المهندسين على مجهودهم في مساعدة أبنائهم وتشجيعهم على حفظ القرآن الكريم وتجويده.

وأضاف المهندس كريم الكسار أنه شرف له أن يتواجد في هذا الحدث الرائع بنقابة المهندسين بالإسكندرية، وأنه فخر لنا أن نحتضن أبناء المهندسين في كل فعاليات النقابة، وشكر خاص للجنة الاجتماعية والثقافية لمجهودها في تلك الفعاليات الناجحة.

وقال المهندس الاستشاري كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية في نقابة المهندسين بالإسكندرية، إننا نفخر بوجود تلك الفعاليات التي نسعى دائما على تنظيمها، ودعا المهندسين وأبناءهم للمشاركة في دورة تحفيظ القرآن الكريم التي تقام طوال العام بنادي المهندسين بالإسكندرية.

وأضاف أن النقابة كرمت 120 متسابقا من بينهم 10 أوائل، مقسمين إلى فئتين عمريتين فئة تحت 16 عاما وفئة أكبر من 16 عاما من المهندسين وأسرهم، بحضور الدكتور مصطفى الحضري أمين النقابة والمهندس كريم الكسار الأمين العام المساعد بنقابة المهندسين المصرية وأعضاء مجلس النقابة المهندس مينا ميلاد، المهندس بتسل ياسر، المهندس محمد سعيد.

وأوضح أنه تم تقييم المشتركين فى مسابقة القرآن الكريم من خلال لجنة متخصصة، وأنه تم الإعلان عن الفائزين من خلال الصفحة الرسمية للنقابة.

نقابة المهندسين بالإسكندرية المسابقة الرمضانية مسابقة القرآن الكريم فعاليات النقابة 120 متسابق

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