مدير مكتبة الإسكندرية يستقبل سفير ليتوانيا ورئيس جامعة Vytautas Magnus

استقبل الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، السفير ارتوراس جايليوناس؛ سفير جمهورية ليتوانيا لدى جمهورية مصر العربية، والبروفيسير يوزاس أوجوتيس؛ رئيس جامعة Vytautas Magnus (جامعة مدينة كوناس في ليتوانيا)، التي تعتبر من أهم وأعرق الجامعات في أوروبا ومنطقة البلطيق، والوفد المرافق له من بعض عمداء الكليات بالجامعة.

أكد الدكتور أحمد زايد، خلال اللقاء، أهمية العلاقات بين مصر وليتوانيا، وحرص مصر على تعزيز التعاون مع ليتوانيا في مجال الثقافة والتعليم والبحث العلمي وتكنولوجيا المعلومات، وهو الأمر الذي علمت عليه مكتبة الإسكندرية على مدار 12 عامًا مع العديد من الأطراف الليتوانية من خلال تعزيز واستمرار التعاون في تلك المجالات في إطار رسالة مكتبة الإسكندرية ودورها الثقافي الدولي.

واستعرض البروفيسير يوزاس أوجوتيس، رئيس جامعة Vytautas Magnus، أهمية وتاريخ الجامعة كواحدة من أعرق الجامعات الأوروبية، مشيرًا إلى المشروعات الثقافية والتعليمية والبحثية التي يمكن التعاون فيها مع مكتبة الإسكندرية لا سيما مركز الدراسات الاستراتيجية ومركز دراسات الحضارة الإسلامية ومركز الدراسات القبطية وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ومشروعات التوثيق الرقمي بالمكتبة.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على ضرورة التنسيق والتحضير لمذكرة تعاون مشتركة تشمل فرص التعاون في مجال التوثيق الرقمي، والنشر، وتبادل الخبرات في عدد من المجالات، علاوة عن تبادل الخبرات بين مكتبة الإسكندرية والجامعة، واستضافة الباحثين الشباب بين البلدين.

مكتبة الإسكندرية تهنئ الحاصلين على جائزة الشيخ زايد للكتاب

وفي سياق آخر، هنأت مكتبة الإسكندرية والعاملون بها الحاصلين على جائزة الشيخ زايد للكتاب في دروتها الثامنة عشرة لعام 2024، وتخص بالتهنئة كلا من الدكتور مصطفى سعيد، الفائز بالجائزة فرع تحقيق المخطوطات عن دراسته وتحقيقه كتاب "سفينة المُلك ونفيسة الفلك" لشهاب الدين محمد بن إسماعيل بن عمر، والدكتورة ريم بسيوني، التي فازت بروايتها "الحلواني... ثلاثية الفاطميين" في فرع الآداب، والدكتور أحمد السعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة للثقافة التي حصدت الجائزة في فرع النشر والتقنيات الثقافية.

وثمنت مكتبة الإسكندرية هذا الإنجاز الأدبي والعلمي الكبير، وتقدم الأستاذ الدكتور أحمد زايد، مدير مكتبة الإسكندرية، نيابة عن العاملين في المكتبة بأسمى التهاني للفائزين، متمنيا لهم مزيدا من التميز والعطاء في خدمة العلم ونشر الثقافة.

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