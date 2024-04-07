الأحد 07 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

وكيل تعليم الإسكندرية يشهد ختام الدورة الرمضانية بإدارة المنتزه

ختام الدورة الرمضانية
ختام الدورة الرمضانية بتعليم الإسكندرية

شهد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حفل ختام الدورة الرمضانية التي نظمتها إدارة منتزه أول.

أقيم الحفل الختامي بمدرسة أجيال التابعة لمجموعة مدارس 30 يونيو، وبحضور أمجد عاطف، مدير عام منتزه أول، وعزة حسن، وكيل الإدارة، ويحيى عبدالقادر، مدير عام مدارس أجيال، وسمية حسن، مدير الخدمات التربوية، ونخبة من موجهي التربية الرياضية ومديري المراحل التعليمية المختلفة بالإدارة وأولياء الأمور.

حفل ختام الدورة الرمضانية بإدارة المنتزه

بدأت مراسم الحفل الختامي بطابور العرض والقرآن الكريم والسلام الوطني وعرض كاراتيه لرياض الأطفال والمباراة النهائية التي أقيمت بين مدرستى توشكى وملك حفني وانتهت بتعادل الفريقين واللجوء إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي أسفرت عن فوز مدرسة ملك حفني بكأس البطولة.

 

تكريم الفرق الفائزة بالدورة الرمضانية 

وكرم مدير المديرية بتكريم الفريقين الفائزين بالمركز الأول ( ابتدائي، وإعدادي ) بكأس البطولة وميداليات، كما تم تكريم أصحاب المركز الثاني بالميداليات وكأس المركز الثاني.

 

الرياضة تنمي القدرات العقلية وبناء شخصية الإنسان

وأكَّد مدير المديرية أن ممارسة الرياضة تنمي القدرات العقلية وترتكز على الأخلاق الرياضية وخلق المنافسة وبناء وتنمية شخصية الإنسان وتعزيز الثقة بالنفس وغرس وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن وتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق.

وأوضح أن تعليم الإسكندرية يحرص على تقديم كل سبل الدعم لأبنائنا الطلاب الموهوبين والمتميزين في كل المجالات الثقافية والعلمية والتكنولوجية والفنية والرياضية سواء ورش عمل أو برامج تدريب أو معارض؛وذلك لتنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، وخلق الدوافع التنافسية محليًا وعالميًا.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات  الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتفعيل الأنشطة التربوية وإقامة وتنظيم المسابقات والدورات الرمضانية وإثابة وتكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين.

FB_IMG_1712478175834
FB_IMG_1712478175834
FB_IMG_1712478187767
FB_IMG_1712478187767
FB_IMG_1712478192349
FB_IMG_1712478192349
التربية والتعليم الدورة الرمضانية محافظ الإسكندرية التربية الرياضية تعليم الإسكندرية

مواد متعلقة

"تعليم الإسكندرية" تكرم 150 طالبًا من حفظة القرآن الكريم

رسائل المواطنين للرئيس السيسي.. وكيل تعليم الإسكندرية: الولاية الجديد ستكمل طفرة التطوير

الأكثر قراءة

النهارده كام رمضان 5 إبريل 2024 في التاريخ الهجري اليوم

عاجل| خسائر فادحة.. كواليس انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلى من جنوب قطاع غزة

بعد قليل.. بيان مهم بشأن زيادة جديدة فى الأجور بالقطاع الخاص

وزير الداخلية يسمح لـ21 مواطنًا بالحصول على الجنسيات الأجنبية

تجديد حبس المتهم بقتل مدير كافتيريا بمستشفى التجمع الخامس

موانئ دبى العالمية "دى بى وورلد" تتسلم رافعة متنقلة جديدة فى ميناء السخنة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

ثلاثة مؤشرات فى مآلات الحرب على غزة

د.أحمد الخميسى

عفريت صحيح.. لكن محترم!

ماجد حبته

داعش يحارب الفلسطينيين!

وائل لطفي

حالة (مأفون هندى)..!

د. منى حلمى

بلا ذرية وبلا عذرية

ماجد حبته

فوق الـ 70 والبيت الأبيض!

وائل لطفي

حق عرب

محمود عابدين

فى يوم اليتيم.. لا ننسى الأرملة.. وأطفال فلسطين

صور

فرحة رمضان فى بيوت فيصل

حفل إفطار الأسرة المصرية.. مائدة لمناقشة قضايا الوطن

رحلة إلى مثواه الأخير.. تشييع جنازة الدكتور فتحى سرور

محطة تل أبيب

المزيد

غليان إسرائيلى لعقد "صفقة المحتجزين".. هل يستجيب "بيبى المأزوم"؟

متظاهرون إسرائيليون يطالبون بإقالة نتنياهو وإجراء انتخابات مبكرة

"الجارديان": إسرائيل "مُحبطة" من خسارتها الدعم العالمى