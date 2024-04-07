وكيل تعليم الإسكندرية يشهد ختام الدورة الرمضانية بإدارة المنتزه

شهد الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، حفل ختام الدورة الرمضانية التي نظمتها إدارة منتزه أول.

أقيم الحفل الختامي بمدرسة أجيال التابعة لمجموعة مدارس 30 يونيو، وبحضور أمجد عاطف، مدير عام منتزه أول، وعزة حسن، وكيل الإدارة، ويحيى عبدالقادر، مدير عام مدارس أجيال، وسمية حسن، مدير الخدمات التربوية، ونخبة من موجهي التربية الرياضية ومديري المراحل التعليمية المختلفة بالإدارة وأولياء الأمور.

حفل ختام الدورة الرمضانية بإدارة المنتزه

بدأت مراسم الحفل الختامي بطابور العرض والقرآن الكريم والسلام الوطني وعرض كاراتيه لرياض الأطفال والمباراة النهائية التي أقيمت بين مدرستى توشكى وملك حفني وانتهت بتعادل الفريقين واللجوء إلى ضربات الجزاء الترجيحية التي أسفرت عن فوز مدرسة ملك حفني بكأس البطولة.

تكريم الفرق الفائزة بالدورة الرمضانية

وكرم مدير المديرية بتكريم الفريقين الفائزين بالمركز الأول ( ابتدائي، وإعدادي ) بكأس البطولة وميداليات، كما تم تكريم أصحاب المركز الثاني بالميداليات وكأس المركز الثاني.

الرياضة تنمي القدرات العقلية وبناء شخصية الإنسان

وأكَّد مدير المديرية أن ممارسة الرياضة تنمي القدرات العقلية وترتكز على الأخلاق الرياضية وخلق المنافسة وبناء وتنمية شخصية الإنسان وتعزيز الثقة بالنفس وغرس وتنمية روح الولاء والانتماء للوطن وتعزيز العمل الجماعي وروح الفريق.

وأوضح أن تعليم الإسكندرية يحرص على تقديم كل سبل الدعم لأبنائنا الطلاب الموهوبين والمتميزين في كل المجالات الثقافية والعلمية والتكنولوجية والفنية والرياضية سواء ورش عمل أو برامج تدريب أو معارض؛وذلك لتنمية وصقل مهاراتهم وقدراتهم الإبداعية، وخلق الدوافع التنافسية محليًا وعالميًا.

يأتي ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بتفعيل الأنشطة التربوية وإقامة وتنظيم المسابقات والدورات الرمضانية وإثابة وتكريم المتميزين من الطلاب والمعلمين.

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