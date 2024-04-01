رسائل المواطنين للرئيس السيسي.. وكيل تعليم الإسكندرية: الولاية الجديد ستكمل طفرة التطوير

أكد الدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قدم دعم كبير للعملية التعليمية حيث تبني استراتيجية بناء الشخصية المصرية، والذي كان واضحًا في العديد من الملفات التعليمية بداخل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية ومنها الاهتمام الكبير بزيادة عدد المدارس والفصول والتي كان لمحافظة الإسكندرية نصيب كبير والذي عمل على تقليل نسبة الكثافات داخل الفصول، فضلا عن الصيانات الشاملة التي تمت في كافة مدارس المحافظة، والتوسع في المدارس النوعية التي لها دور هام مثل المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، والمدارس التعليم الفني التكنولوجي والتي كان لها أثر كبير للنقلة النوعية في التعليم السكندري.

وأضاف لـ" الدستور"، أنه تم تحديث وتطوير والاهتمام بالتعليم الفني لتخريج منتج وجيل قادر على المنافسة الحقيقية سواء في السوق المحلي أو العالمي عن طريق تبني استراتيجية الجدارات بداخل التعليم الفني، وهو ما أعطى نوع من تنمية القدرات واكتشاف المواهب بداخل مدارس التعليم الفني وربطهم بسوق العمل، فضلا عن ما تم من إنجازات كبيرة في تحديث المناهج الدراسية التي كان لها أثر كبير في تنمية مهارات الطلاب وتحويلهم من الحفظ إلى التفكير الناقد والبحث والاستكشاف، بالإضافة إلى التطور التكنولوجي الذي تم في العملية التعليمية والاهتمام به.

وأشار إلى أن هناك طفرة حقيقية في عملية تعيين المعلمين الجدد من خلال تعيين 30 ألف معلم كمرحلة أولى ضمن تعيين 150ألف معلم، واختيارهم بعناية فائقة وتدريبهم وثقل مهارتهم، والذي كان له أثر كبير بالمدارس في ضخ دماء جديدة في العملية التعليمية، بالإضافة إلى بناء قدرات المعلمين وتدريبهم عن طريق الأكاديمية المهنية للمعلمين أو ادارات التدريب، فضلا عن اهتمام الرئيس بالجانب المالي ورفع مرتبات المعلمين والذي كان له أثر كبير عليهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية.

وتابع “أبو زيد”، أن هناك اهتمام كبير بداخل المدارس في التوعية من خلال المبادرات الهامة من التحول للاخضر وترشيد استهلاك المياة، وزراعة الأشجار والاهتمام بالتحول للطاقة الشمسية بالعديد من مدارس الإسكندرية، وهذا كله هو تحول في صالح العملية التعليمية وهدفه هو تخريج جيل قادر على المنافسة الداخلية والخارجية عالميا سواء في التعليم العام أو التعليم الفني.

وأوضح أن ما نطلبه من الرئيس السيسي خلال الفترة الرئاسية القادمة، هو الاستمرار في عملية التوسع في بناء المدارس والشراكات المختلفة حتى يكون هناك نوع من الاتاحة الكبيرة لأبنائنا لتقليل الكثافات أكثر واكثر حتى نصل إلى المعدلات العالمية، وإتمام تعيين باقي المعلمين حتى يتم ضح دماء جديدة وسد العجز في العملية التعليمية وهو ما يكون له أثرًا كبيرًا على مدارسنا وأبنائنا.