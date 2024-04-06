السبت 06 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

من "الحُلي والتراث" إلى موسوعة "المزارات الإسلامية".. أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية

كتاب الحضارة الاسلامية
كتاب الحضارة الاسلامية فى الاندلس

أعلنت مكتبة الإسكندرية عن مجموعة من الكتب من إصدارتها الحديثة، التي تتنوع ما بين كتب تاريخية وأثرية وموسوعات تشمل أسرار أماكن جغرافية ومزارات سياحية.

ونستعرض في السطور التالية، نظرة إلى أحدث إصدارات مكتبة الإسكندرية.
 

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صدور "بين كتبة وكتاب " للمستعرب الفرنسى ريشار جاكمون

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فعاليات مكتبة مصر الجديدة العامة خلال شهر إبريل

كتاب "الحُلي والتراث"

يتناول كتاب "الحُلي والتراث" استخدام الحُلي التقليدية والأحجار والمعادن النفيسة التي تحلي بها المصري القديم في العصور المختلفة من التاريخ المصري وأنواعها المستخدمة كما تناول أنماط الحليّ في البيئات المصرية المختلفة. كما أت الكتاب له قيمة فنية وثقافية كبيرة فقد قدمت مؤلفته رؤية عصرية جديدة لعرض الحُلي القديمة بشكل مختلف مع إبراز القيمة الفنية للحُلي الأصلية النادرة.
 

كتاب "متصوفة الإسكندرية ومنشاتهم المعمارية في العصر الإسلامي"

أصدرت مكتبة الإسكندرية من خلال مركز دراسات الإسكندرية وحضارة البحر المتوسط بقطاع البحث الأكاديمي، كتاب "متصوفة الإسكندرية ومنشآتهم المعمارية في العصر الإسلامي" تأليف الدكتور أيمن الجوهري.

ويتناول الكتاب جانبا مهمًا من تاريخ مدينة الإسكندرية في العصر الإسلامي والعصر الحديث، ويعرض الكتاب مفهوم التصوف الإسلامي ونشأته ومراحل تطوره بالإضافة إلى المؤثرات الفكرية التي أثرت فيه، وأسباب ارتباط العلماء والزهاد والصالحين وإقامتهم بمدينة الإسكندرية خاصة الوافدين من بلاد المغرب.
 

كتاب الحضارة الإسلامية في الأندلس

يتناول هذا الكتاب مراحل تطور التجربة الأندلسية الفريدة التي استمرت ثمانية قرون من الإسهام الحضاري والمعرفي في الحضارة الإنسانية، ودراسات حول نشأة علم التاريخ وتطوره في الأندلس، والإبداع الأندلسي في العلوم والفنون والآداب، والعمارة والفنون الإسلامية، والحياة الاجتماعية الاقتصادية في الأندلس.
 

موسوعة المزارات الإسلامية والآثار الإسلامية

تتناول هذه الموسوعة تاريخ التراث المعماري الإسلامي في مصر منذ الفتح الإسلامي حتى العصر الحديث وتعتبر أشمل مصدر لتاريخ مساجد القاهرة والقطر المصري مرورا بعصور الفتوح الإسلامية الأولى ثم الطولونيين والإخشيديين والفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين، إلى عصر أسرة محمد علي، حتى أواخر الستينيات من القرن الماضي.

الحضارة الإسلامية الأندلس مكتبة الاسكندرية كتب تاريخية مزارات سياحية الإسكندرية

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