فعاليات مكتبة مصر الجديدة العامة خلال شهر إبريل

أعلنت مكتبة مصر الجديدة العامة، عن أجندة فعالياتها الثقافية خلال شهر إبريل الجاري، حيث تنوعت الأنشطة الثقافية والورش الفنية، ومناقشات الكتب، والأمسيات الشعرية.

ونستعرض في السطور التالية، برنامج فعاليات مكتبة مصر الجديدة العامة في شهر إبريل:

فعاليات مكتبة مصر الجديدة في شهر إبريل

تنظم المكتبة حفل توقيع رواية "روحاني" وروحاني 2"، للكاتب أحمد عماد الدين، يوم السبت 20 إبريل في تمام الساعة 5.30 مساءً.

واحتفالًا بذكرى مولده، تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، أمسية شعرية للشاعر الكبير "زين العابدين فؤاد"، وذلك الجمعة 26 إبريل 5.30 مساءً.

والكاتب زين العابدين فؤاد" هو شاعر مصري اشتهر بقصائده ذات الطابع الوطني باللهجة العامية المصرية.

وفي يوم 27 إبريل، تقدم مكتبة مصر الجديدة العامة، عرض ومناقشة الفيلم الفرنسي La page Blanche، ويعقبه مناقشة مع الدكتور سامح توفيق، وأحمد العرابي.

وفي يوم الإثنين الموافق 29 إبريل، تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة، فاعلية باسم "الرواق الفلسفي" للكاتب عماد العادلي، بالإضافة إلى إقامة ورش للمسرح والخط العربي والموسيقى، وتمارين اليوجا والزومبا وغيرها.