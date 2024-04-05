الجمعة 05 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

صدر حديثًا..  طبعة مصرية من رواية "لا فتى إلا على"

رواية لا فتى إلى
رواية "لا فتى إلى علىّ"

صدر حديثًا، طبعة مصرية من رواية "لا فتى إلا عليّ" للكاتب والروائي المغربي "عبدالإله بن عرفة"، عن مكتبة تنمية بالتعاون مع دار الآداب للنشر. 

رواية  "لا فتى إلا عليّ" الصادرة حديثًا

تنطلق الرواية بحدث ولادة عليّ بن أبي طالب في جوف الكعبة، ثم كفالة الرسول له، وتعلّمه للحكمة النبويَّة، فيشبَّ الفتى على أخلاق الفُتُوَّة، تزوَّج بعد الهجرة فاطمةَ الزهراء ورُزق منها بالحسن والحسين. 

عاش حزنًا عظيمًا إثر وفاة الرسول وفاطمة من بعده، وانتصب يعلِّم ويُفْتي ويَقضي في أمورٍ اعتاصت على الناس، فتحقَّقَ فيه أنَّه باب مدينة العلم. عايش الخلافة الراشدة ثم تولَّى مسئوليَّتها في ظروف الفتنة الكبرى.

بعيدًا عن الخلافات المذهبيَّة والاصطفافات الطائفيَّة والسياسيَّة، تقرِّبُ هذه الرواية القارئ من الإمام عليّ كإنسان، وتُجيب عن تساؤلاتٍ كثيرةٍ ما فتئ الناس يطرحونها حوله، ولماذا اختصّ بهذه المكانة الاستثنائيَّة في تاريخ الإسلام، ولِـمَ آلَ إليه ميراث الحكمة والفُتُوَّة، ولِـمَ حرص المسلمون عبر الأزمان على اتِّصال أسانيد النسب النبويّ والولاية الروحيَّة به، وكم هو ضروريٌّ اليوم أن يُنْصَفَ هذا الرجل العظيم، وأن يصطلحوا حوله.

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رواية "لا فتى إلى علىّ" للكاتب والروائي المغربي "عبدالإله بن عرفة"

عن الروائي المغربي عبدالإله بن عرفة

يسعى الباحث والروائي المغربي عبدالإله بن عرفة، وهو خبير في منظمة الاسيسكو، وباحث في اللسانيات والتصوف والفكر الإسلامي، في مشروعه السردي العرفاني الى التأسيس لما سماه “أدب جديد” ذي مرجعية قرآنية، يتكئ على مفهوم مختلف للأدب وغاياته المعرفية التي يرى أن من أهمها إنتاج أدب معرفي يحقق تحولًا في وجدان القارئ ومعرفته وسلوكه.

وصدرت له عدة مؤلفات منها: كتاب "طوق سر المحبة: سيرة العشق عند ابن حزم"، طواسين الغزالي، ياسين قلب الخلافة، «جبل قاف» 2002، «بحر نون» الرباط 2007، «بلاد صاد» 2009، "الحواميم" عن المركز الثقافي العربي، بيروت، الدار البيضاء 2010، «ابن الخطيب في روضة طه»، عن دار الآداب، بيرون، لبنان 2012، "الجنيد: ألم المعرفة" عن دار الآداب، بيروت، لبنان 2017، «أختام المدينة الفاضلة»، دار الآداب، بيروت 2022 وغيرها من الكتب والروايات.

لا فتى إلا علي عبدالإله بن عرفة الروائي المغربي عبدالإله بن عرفة دار الآداب للنشر مكتبة تنمية رواية صدر حديث ا علي بن ابي طالب

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