صدر حديثًا .. طرح ترجمة كتاب "أثر التعليم في الحد من الفقر بالريف الصيني"

صدر مؤخرًاعن المركز القومي للترجمة كتاب "أثر التعليم في الحد من الفقر في الريف الصيني"، لمؤلفه البروفيسور لي تشيانغ إي ومن ترجمة الكاتب والأكاديمي حسانين فهمي

ويهتم العمل لمؤلفه البروفيسور لي تشيانغ إي الباحث بمركز الابتكار التعاوني للبناء والتنمية الاقتصادية بالصين، بدراسة دور تطوير التعليم في الحد من الفقر في الريف، ويحلل آلية وتأثير تطوير التعليم الريفي من خلال دراسة تأثير تطوير التعليم الريفي على الحد من الفقر من أجل تحسين سياسة مكافحة الفقر في المناطق الريفية.

ويستعرض نتائج البحوث المحلية والأجنبية الخاصة بالعلاقة بين التعليم والفقر بشئ من التفصيل، ثم يجمع بين أسباب الفقر الريفي وإجراءات ووسائل مكافحة الفقر، ويحلل آليات التعليم ودورها في تعزيز الحد من الفقر الريفي.

ويقوم الكتاب بتلخيص النتائج التجريبية، والجمع بين الممارسات والتجارب الخاصة بتطوير التعليم في الريف الصيني، والفقر الريفي في الصين، ومن ثمَّ يطرح التوصيات ذات الصلة التي من شأنها تعزيز تطبيق استراتيجيات مكافحة الفقر في الريف، وذلك على مستوى رفع المستوى التعليمي لسكان الريف، وتحسين هيكل درجاتهم التعليمية، وتعزيز تطوير التعليم المهني.

البروفيسور لي تشيانغ إي

البروفيسور لي تشيانغ أستاذ بكلية الاقتصاد والإدارة بجامعة قوانغشي للمعلمين، الحاصل على الدكتوراه في الاقتصاد والإدارة من جامعة ووهان الصينية، الباحث بمركز الابتكار التعاوني للبناء والتنمية الاقتصادية بمقاطعة خونان بالصين. والذي نشر العديد من البحوث في مجالات السكان والموارد والاقتصاد البيئي والاقتصاد الزراعي والاقتصاد السياسي والاقتصاد الأخضر منخفض الكربون بمجلات "الدراسات المالية"، "السكان والموارد والبيئة بالصين" و"التعليم والاقتصاد" وغيرها من الدوريات العلمية. وشارك في مشاريع بحثية وطنية في مجالات الدراسات الاقتصادية ودراسات السكان والاقتصاد الأخضر.

وحسانين فهمي حسين أستاذ بكلية الألسن جامعة عين شمس، صدر له العديد من الترجمات من الصينية إلى العربية والعكس، فقد حصل على "جائزة "الشباب للترجمة" المركز القومي للترجمة"، "جائزة الإسهام المتميز في ترجمة الكتب الصينية" وهي أكبر جائزة تمنحها الصين للمترجمين الأجانب، وجائزة الشيخ حمد للترجمة والتفاهم الدولي والعديد من شهادات التقدير المحلية والدولية لجهوده في الدراسات الصينية والترجمة.

صدر له العديد من الترجمات بين الصينية والعربية عن دور نشر مصرية وعربية وأجنبية، من أهمها أعمال صاحب نوبل الصيني مويان "الذرة الرفيعة الحمراء" و"الصبي سارق الفجل"، و"مذكرات بائع الدماء" للروائي الصيني يوهوا، و"ثقافة الطعام الصيني" و"مختارات قصصية لكاتبات صينيات معاصرات" وغيرها من الترجمات.