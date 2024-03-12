الثلاثاء 12 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الثقافة

صدر حديثًا.. كتاب "عن فلسطين" للمفكرين "نعوم تشومسكي" و"إيلان پاپيه"

كتاب عن فلسطين
كتاب عن فلسطين

أعلنت مكتبة تنمية عن صدور طبعة مصرية من كتاب "عن فلسطين"، يضم  مقالات وحوارات للمفكريْن "نعوم تشومسكي" و"إيلان پاپيه"، بالتعاون مع منشورات جدل. 

لا تكمن أهمية هذا الكتاب في تقديمه حلولًا ومعالجاتٍ للقضية الفلسطينية فحسب، بل حتى في تحليله واقعَ النزاع داخل المجتمع الإسرائيلي وصراعاته الطبقية؛ كذلك تكمن أهميته في عرضه مقاربةً بين الحالتين، جنوب الإفريقية والفلسطينية، على أنهما قضيتا صراع ضد الإمبريالية وأنظمة الفصل العنصري.

 كتاب "عن فلسطين"

 يشارك كلًا من "تشومسكي" و"پاپيه" تجربتهما داخل المجتمع الإسرائيلي وخارجه، وأهم التحولات التي طرأت على الرأي العام -الأمريكي بشكلٍ خاص- في السنوات الأخيرة؛ بما في ذلك الأوساط الأكاديمية التي تبدو أكثر تقبلًا للطرح المناهض لنظام الفصل العنصري من ذي قبل.

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إن الدافع لترجمة هذا العمل لم يكن بسبب الحلول التي يقدمها؛ لكن التساؤلات التي يطرحها ويحاول الإجابة عنها، وكذلك المفاهيم التي يحاول معالجتها؛ مثل معنى أن تكون ناشطًا، وحقيقة النشاط والحراك المناهض للحركة الصهيونية اليوم وتطوراته. 

إن نوعية النقاشات والأسئلة التي يطرحها الكتاب حول المواقف الأخلاقية تجاه القضية، ومحاولة إضفاء فاعلية أكبر عليها من أجل كسب الرأي العام وخلق قنوات ضغط على متخذي القرار، أشدّ ارتباطًا بأحداث العالم العربي اليوم أكثر من أيّ وقتٍ مضى.

عن نعوم تشومسكي

يعد نعوم تشومسكي من أهم الفلاسفة والمثقفين في العصر الحديث، وهو من مؤسسي مجال العلوم المعرفية، وهو فيلسوف أمريكي، وصدر لـ تشومسكي مؤلفات عن الحروب والسياسة ووسائل الإعلام وقد كتب أكثر من 100 كتاب حول عدة قضايا سياسية.

عن إيلان بابيه

إيلان پاپيه هو مؤرخ إسرائيلي ينتمي إلى تيار المؤرخين الجدد الذين يسعون إلى بإعادة كتابة التاريخ الإسرائيلي وتاريخ الصهيونية، ويعد بابيه من أبرز مؤيدي مقاطعة المؤسسات التعليمية الإسرائيلية، وهو من أهم مؤيدي الحقوق الفلسطينية في عودة اللاجئين وفي مقاومة الاحتلال، مما عرضه ذلك إلى الكثير من الانتقادات من الاحتلال الإسرائيلي.

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