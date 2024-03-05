ضياء رشوان: مصر تخوض حربًا سياسية لاستقلال فلسطين

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن الحرب الحالية التي تخوضها مصر على مستوى السياسة ويخوضها الفلسطينيون بدمائهم في قطاع غزة تسمى حرب استقلال فلسطين.

وأضاف "رشوان" اليوم الثلاثاء، خلال استضافته ببرنامج "حديث الأخبار"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الحرب الأولى التي حدثت في عام 1948 كانت حرب اغتصاب واستيلاء على أراضي الغير من قِبل العصابات اليهودية بقتل الآلاف من الفلسطينيين، وطرد 750 ألف فلسطيني خارج أراضيهم والاستيلاء على الجزء الأكبر من فلسطين في هذا الوقت حوالي 78% من الأراضي الفلسطينية.

وأوضح، أن هذه الحرب لأول مرة يتمخض عنها كل هذا العنف والدم فكرة دولة مستقلة، ففي الحروب السابقة كانت تنتهي بإيقاف الصراع وفض الاشتباك ووضع حدود وتنتهي المسألة عند الجزء العملياتي العسكري.

وأكد، أن هذه المرة الأمر امتد إلى أبعد، أصبح الفلسطينيون اليوم بالصمود الهائل في غزة لأهلها وللمقاومة الفلسطينية، وترافق معها أن العالم أدرك وبالتحديد عندما طرحت القيادة المصرية منذ البداية أنه لا لتصفية للقضية الفلسطينية ثم لا بد أن نبدأ باعتراف الدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن النموذج الجديد الآن هو الاعتراف بالدولة الفلسطينية أولًا.

وأشار إلى أن هذه الحرب أوحت بشكلها الذي لا يمكن أن يسمح بتكراره أنه لا بد من حل جديد، فالرئيس عبدالفتاح السيسي طرح هذا الحل الجديد أنه بدلًا من الانتظار أن نجلس أولًا على طاولة المفاوضات، ويجلس الفلسطينيون مع الإسرائيليين ويتفاوضوا ونعلن في البداية الاعتراف بالدولة الفلسطينية فورًا وباعتراف دولي وتقبلها الأمم المتحدة كعضو كامل، ومن هنا يجلس العضو الكامل فلسطين المستقل مع العضو الكامل إسرائيل على نفس الطاولة باعتبارهما دولتين وليس باعتبار انتظار فلسطين اعتراف اسرائيل وهي التي تقرر إذا كانت هناك دولة أم لا، بل المجتمع الدولي هو الذي يقر بالدولة الفلسطينية ويعترف بها.