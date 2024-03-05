الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الناخب الأمريكى على موعد مع "الثلاثاء الكبير".. هل يُحسم الأمر لـ ترامب؟

الانتخابات الأمريكية
الانتخابات الأمريكية

قال ماركو مسعد، الباحث في العلاقات الدولية، إن الثلاثاء الكبير هو يوم كبير في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وخاصة الانتخابات التمهيدية بين كل من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

 

وأضاف مسعد، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "إكسترا اليوم"، المُذاع عبر قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السابق للولايات المتحدة دونالد ترامب، كان محظورًا من أن يوجد اسمه على باقة الانتخاب في ثلاث ولايات وهي: مين وإلينوي وكولورادو، ولكن المحكمة الأمريكية العليا ألغت بالإجماع حكم محكمة كولورادو القاضي بعدم أهلية دونالد ترامب للترشح للانتخابات الجمهورية التمهيدية، مؤكدًا أن هذا القرار يرجع للكونجرس في البت ما إذا كان ترامب قد شارك في أعمال تخريبية في السادس من يناير أم لا؟.

 

وأوضح، أن ترامب يمشي بخطى واثقة للفوز ببطاقة الترشح على الحزب الجمهوري، حيث إن معه حوالي 273 من المجمع الانتخابي، ولكي يحظى بترشح بطاقة الحزب الجمهوري يجب عليه أن ينال 1215، حيث يوجد في الانتخاب 854 من أصوات المجمع الانتخابي، فإذا فاز بها ترامب فهو يبقى على خطوة واحدة أو أكثر من ضمان ترشحه على الحزب الجمهوري.

 

وتابع: "أما مندوبة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكي هيلي فلا تحظى بأعداد كبيرة من أعداد المجمع الانتخابي، فهي معها الآن 43 صوتًا من أصوات المجمع الانتخابي"، مشيرًا إلى أنها وإن فازت بهذا العدد الهائل اليوم فإنها بعيدة جدًا عن الفوز بالترشح.

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