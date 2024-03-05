الثلاثاء 05 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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أستاذ استثمار: السرعة هى السمة الغالبة بين مصر والإمارات لتطوير "رأس الحكمة"

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال هشام إبراهيم، أستاذ الاستثمار والتمويل، إن سرعة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها مصر والإمارات لتطوير وتنمية مشروع مدينة رأس الحكمة، هي السمة الغالبة على كلا الجانبيبن. 

وأضاف الكيلاني، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال"، المُذاع عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن الجانب الإماراتي سارع في تحويل الاستحقاقات بالنقد الأجنبي، حيت ثم الوفاء بـ10 مليارات دولار وفقًا للاتفاق، والبنك المركزي تعامل مع هذا الأمر، بجانب الاستنزال من حجم الودائع المستحقة للإمارات بـ5 مليارات دولار.

وأوضح، أن الجانب الإماراتي تعاقد مع أهم المكاتب الاستشارية ليضع مخطط عام للمشروع بأكمله، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يؤكد أن الجانب الإماراتي لديه الرغبة القوية في أن يدخل هذا المشروع حيز التنفيذ.

أما فيما يتعلق بالجانب المصري، أكد أن التكليفات التي أعطاها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة وزارية كي تتابع إجراءات تنفيذ هذا المشروع يوضح أن الحكومة المصرية مهتمة كثيرًا بالإسراع في تنفيذ هذا المشروع.

اكسترا نيوز مصر الإمارات مدينة رأس الحكمة البنك المركزي

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