الثلاثاء 05 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الاتحاد الأوروبى يقترح تعزيزًا دفاعيًا كبيرًا لتقليل اعتماده على الأسلحة الأمريكية

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي

اقترح الاتحاد الأوروبي، تعزيزًا دفاعيًا كبيرًا لتقليل اعتماده على الأسلحة التابعة للولايات المتحدة الأمريكية؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

لافروف: لدينا معلومات حول إعداد سفارات الاتحاد الأوروبي في موسكو آليات لدعم المعارضة 

وفي سياق آخر، أكد سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، أن لدينا معلومات حول إعداد سفارات الاتحاد الأوروبي في موسكو آليات لدعم المعارضة غير النظامية قبل الانتخابات الرئاسية الروسية، وفقًا لما ذكرته قناة “القاهرة الإخبارية”.

القاهرة الإخبارية الاتحاد الأوروبي الاسلحة

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