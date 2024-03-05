رئيس وزراء أرمينيا يشيد بجهود مصر لإدخال المساعدات لغزة دون عقبات

قال رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان، إن أرمينيا تتأسف بشكل كبير بشأن اشتداد الأوضاع في قطاع غزة، نظرًا لسقوط عشرات الآلاف من الضحايا الأبرياء.

وأضاف رئيس وزراء أرمينيا، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، نقلته قناة “القاهرة الإخبارية”، أننا شهدنا بأنفسنا الهجوم على المدنيين السلميين، وبالتالي فإن أرمينيا تكثف جهودها لدعوات ونداءات المجتمع الدولي لوقف إطلاق النار.

وأشاد رئيس وزراء أرمينيا، بخطوات وجهود مصر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون أي عقبات، إضافة إلى استقبال الجرحى الفلسطينيين وإجلاء الأجانب من المناطق، مؤكدًا أن بلاده تدعم مبدأ حل الدولتين.