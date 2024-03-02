السبت 02 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

بن غفير يمنع ممثلين عن مكتب نتنياهو من حضور اجتماعات وزارة الأمن القومى

نتنياهو
نتنياهو

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، يمنع ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حضور اجتماعات وزارة الأمن القومي الإسرائيلية؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

 

وفي سياق آخر، أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" بأن المتظاهرين الإسرائيليين يغلقون شارع أيلون في تل أبيب.

 

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 7 متظاهرين إسرائيليين في تل أبيب، عقب تظاهر عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة قرب المقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة.

 

 

الصورة
القاهرة الإخبارية بن غفير نتنياهو وزارة الأمن القومي

مواد متعلقة

"الدفاع الإيطالية" تعلن إسقاط طائرة مُسيرة تابعة للحوثيين

القاهرة الإخبارية: متظاهرون يغلقون شارع أيلون فى تل أبيب

بايدن: المساعدات التى تصل إلى غزة ليست كافية

الصحة العالمية: التقارير عن قصف خيم فى رفح الفلسطينية فظيعة

عادل حمودة: جمال حمدان عالم مصرى فذ

الشرطة الإسرائيلية تعتقل 7 متظاهرين فى تل أبيب

الفصائل الفلسطينية تقصف قاعدة "حتسريم" ومستوطنات "غلاف غزة"

عادل حمودة: "جمال حمدان" تمتع برصانة علمية وعاش حياة بسيطة

الأكثر قراءة

حسام حسن يتحدى ليفربول ويعلن ضم محمد صلاح لقائمة منتخب مصر

"الجثمان لا يزال فى الثلاجة".. مصدر يكشف آخر مستجدات أزمة حلمى بكر

الدولار دون 44 جنيهًا في «السوق الموازية».. واقتصاديون: يتساوى مع السعر الرسمى قريبًا

القصة الكاملة لاتهامات متبادلة بين أرملة وأشقاء الملحن حلمى بكر

عاجل.. الزمالك يكشف تطورات جديدة فى أزمة مباراة سوار الغينى

6 وجوه جديدة على رادار حسام حسن للانضمام للمنتخب استعدادًا لبطولة الإمارات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

عن المزار الجنوبى.. مدينة الثقافة الأردنية.. الوزيرة النجار: عبق المملكة والعالم

د.أحمد الخميسى

آرون بوشنل.. دائرة النار الأمريكية

وائل لطفي

الحرب «القذرة»

ماجد حبته

برنامج «الفاو» فى مصر

القس رفعت فكرى سعيد

الإنجيليون والصهيونية «٢ - ٢»

د. منى حلمى

عائلة الدم

علي سعدة

الزكاة لِمَن؟

محمد رفعت

"المواطن" بين المحتسب والقانون وضمير التاجر!

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

لمواجهة الانهيار الاقتصادى.. حكومة الاحتلال تغرى العمال الأفارقة للعمل لديها

لعنة حرب غزة.. كارثة جديدة فى صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلى بسبب المعاقين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعيش في حالة "صدمة" بسبب نقص آلاف الجنود