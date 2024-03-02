بن غفير يمنع ممثلين عن مكتب نتنياهو من حضور اجتماعات وزارة الأمن القومى

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، يمنع ممثلين عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من حضور اجتماعات وزارة الأمن القومي الإسرائيلية؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي سياق آخر، أفادت مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية" بأن المتظاهرين الإسرائيليين يغلقون شارع أيلون في تل أبيب.

واعتقلت الشرطة الإسرائيلية 7 متظاهرين إسرائيليين في تل أبيب، عقب تظاهر عائلات المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة قرب المقر الرسمي لإقامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في القدس المحتلة.