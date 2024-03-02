السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الصحة العالمية: التقارير عن قصف خيم فى رفح الفلسطينية فظيعة

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن التقارير عن قصف خيم في مدينة رفح الفلسطينية فظيعة؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".
 

وفي وقت سابق، ذكرت وزارة الصحة في قطاع غزة، في بيان صحفي لها، استشهاد 11 فلسطينيًا في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مخيمًا للنازحين في رفح، اليوم السبت.

ووفق البيان فإن 50 شخصًا آخرين أصيبوا في الغارة التي وقعت بالقرب من مستشفى في منطقة تل السلطان في رفح، مضيفة أن أحد الشهداء مسعف في المستشفى.

وقال شاهد لوكالة رويترز الأمريكية، من المنطقة طلب عدم نشر اسمه "أصابت الضربة خيمة واحدة كان الناس يحتمون بها مباشرة. دخلت الشظايا إلى داخل المستشفى الذي كنا نجلس فيه أنا وأصدقائي.. نجونا بمعجزة".

القاهرة الإخبارية الصحة العالمية قصف خيم رفح

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