عادل حمودة: فيلم “مبني للمجهول” تحقيقًا تلفزيونيًا عن جمال حمدان

قال الكاتب الصحفي عادل حمودة، إن فيلم “مبني للمجهول” يعتبر تحقيقًا تلفزيونيا عن جمال حمدان، حياته وأعماله ووفاته، تحدثت فيه شخصيات اقتربت من جمال حمدان، على رأسهم شقيقه اللواء عبد العظيم حمدان.



وأضاف حمودة، اليوم السبت، خلال تقديمه برنامج "واجه الحقيقة" المذاع عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أنه في الفيلم نتوقف عند تفسير الدكتور محمد المهدي أستاذ الطب النفسي في جامعة الأزهر، مفسرًا حالة العزلة التي لجأ إليها جمال حمدان بعيدًا عن الحياة خارج شقته الصغيرة.

وتابع: “ يقول الدكتور محمد المهدي: في جمال حمدان كل معالم الشخصية العبقرية، هذه الشخصية تمر بمحنة وتعيش أزمة نمو شديدة ولكن تخرج منها بإنتاج علمي غزير ومتفرد، لكن بحضور اجتماعي ضعيف جدًا”.

واستكمل: “كان الاتصال به عبر ناشره أو عبر خطابات تدخل إليه تحت عقب الباب ويرد عليها كتابة، علي قائمة من كانوا على اتصال به: أحمد بهاء الدين، محمد حسنين هيكل، ويوسف القعيد، ورئيس تحرير مجلة الهلال سابقا مصطفي نبيل”.