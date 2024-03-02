مسئول أمريكى: إنزال المساعدات جوًا فى غزة لا يمكن أن يكون بديلًا عن دخولها برًا

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها، بأن إنزال المساعدات جوًا في قطاع غزة لا يمكن أن يكون بديلًا عن دخولها برًا؛ وذلك نقلًا عن مسئول أمريكي لوكالة فرانس برس.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور أسامة السعيد، الكاتب الصحفي، أن عمليات الإنزال الجوي المصري للمساعدات الإنسانية، ليست بديلًا عن عمليات دخول شاحنات المساعدات الإنسانية للقطاع بريًا، مؤكدًا أن مصر من أهدافها المعلنة أن تكون هناك كميات كبيرة وبوتيرة منتظمة لتدفق المساعدات إلى قطاع غزة.