جدل فى الانتخابات البرلمانية فى إيران ماذا حدث؟.. خبير يجيب

قال الدكتور محمد محسن أبو النور، خبير السياسات الدولية، إن المشهد الانتخابي في إيران هو يرضي الحكومة الإيرانية نوعًا ما لأن كل استطلاعات الرأي التي أجريت في إيران خلال الأسابيع الأخيرة أشارت إلى أن نسبة التصويت لن تتجاوز 27 % على أكثر تقدير، لكن أن يذهب الآن وفق التقدير شبه الرسمي أن نسبة التصويت ما بين 40 إلى 41 %، فهذا رقم أكبر بكثير من توقعات الحكومة الإيرانية.

وأضاف خبير السياسات الدولية، اليوم السبت، مداخلة عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن هناك حشدًا شديدًا مارسته الحكومة الإيرانية على كل المستويات السياسية والشعبية في اليومين الماضيين لحث نحو 60 مليون ناخب تقريبا للإدلاء بأصواتهم في هذه العملية الانتخابية.

وأوضح، أن نسب المشاركة ليست منخفضة وتسجيل نسبة 40 % طبيعية بالنسبة للأزمات التي تجري بين الشعب الإيراني وحكومته في ظل غلاء المعيشة، وأقصى نسبة سجلت للمشاركة الانتخابية كانت 64 % عام 2012، لكن متوسط الذهاب ما بين 40 إلى 50 % في المرات السابقة كلها عدا مرتين فقط في 2012 و1984.

وتابع: “بالتالي هذه النسبة بالرغم أنها ليست مرضية كل الرضا للحكومة الإيرانية لكنها ليست النسبة المتوقعة لجانب المعارضة، فكانت هناك أصوات في المعارضة تدعو الشباب لعدم النزول والمقاطعة”.