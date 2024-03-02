السبت 02 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

يبحثون ضرب القرم

"شولتس" يعد بالتحقيق العاجل فى التسجيل الذى نشرته روسيا لعسكريين ألمان

أولاف شولتس
أولاف شولتس

وعد المستشار الألماني، أولاف شولتس، بالتحقيق العاجل في التسجيل الذي نشرته روسيا لعسكريين ألمان يبحثون ضرب القرم، وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وفي سياق آخر، أكدت وزارة الخارجية الروسية استعداد روسيا لمواصلة المساهمة في جهود تعزيز التسوية الشاملة للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وأملت أن تسفر محادثات الفصائل في موسكو عن مصالحة فلسطينية، وفقًا لـ"روسيا اليوم".

وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، يوم الجمعة، إلى أنه خلال الاجتماع في موسكو، تمكنت الفصائل الفلسطينية لأول مرة من توثيق الاستعداد المشترك لاحترام برنامج منظمة التحرير الفلسطينية.

 

 

 

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القاهرة الإخبارية المستشار الألماني شولتس روسيا القرم

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