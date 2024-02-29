جوتيريش: يتعذر علينا توصيل المساعدات لشمال غزة منذ أكثر من أسبوع

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأمم المتحدة لم تتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة منذ أكثر من أسبوع؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن المدنيين اليائسين في غزة بحاجة إلى مساعدة عاجلة لا سيما الفلسطينيون في الشمال المحاصر.



ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية والإفراج عن جميع المحتجزين.



ودان الأمين العام للأمم المتحدة الحادث المميت الذي وقع في شمال قطاع غزة في أثناء حصول فلسطينيين على مساعدات منقذة للحياة.