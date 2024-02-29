الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

جوتيريش: يتعذر علينا توصيل المساعدات لشمال غزة منذ أكثر من أسبوع

جوتيريش
جوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أن الأمم المتحدة لم تتمكن من إيصال المساعدات الإنسانية إلى شمال قطاع غزة منذ أكثر من أسبوع؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

وأوضح الأمين العام للأمم المتحدة أن المدنيين اليائسين في غزة بحاجة إلى مساعدة عاجلة لا سيما الفلسطينيون في الشمال المحاصر.
 

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية والإفراج عن جميع المحتجزين.
 

ودان الأمين العام للأمم المتحدة الحادث المميت الذي وقع في شمال قطاع غزة في أثناء حصول فلسطينيين على مساعدات منقذة للحياة.

القاهرة الإخبارية الامم المتحدة المساعدات شمال قطاع غزة

مواد متعلقة

نتنياهو: لا نؤيد فرض إقامة دولة فلسطينية

اجتماع طارئ لمجلس الأمن إثر استشهاد فلسطينيين خلال توزيع المساعدات

الفصائل الفلسطينية: استهدفنا 3 ناقلات جند ودبابة ميركافا جنوب حى الزيتون

وزير الدفاع الإسرائيلى: مستعدون للعمل فى رفح الفلسطينية

أستاذ سياسة واقتصاد: أمريكا الشريك الأول لإسرائيل فى حربها على غزة

محاولة لتفسير جديد وعصرى للقرآن.. الباز يقدم برنامجًا دينيًا فى رمضان 2024

بشير عبدالفتاح: الدول العظمى تستخدم مصطلحات حقوق الإنسان بما يحقق مصالحها فقط

البيت الأبيض: القصف المتعلق بالمساعدات الغذائية فى غزة حادث خطير

الأكثر قراءة

أول تعليق لوالد طالبة العريش: "ملحقتش أعرف من بنتى اللى حصل"

محمود كهربا يسدد 75 مليون جنيه للزمالك 

"الدستور" تطلق موقعًا إلكترونيًا لإصدارها الثقافي "حرف"

عاجل.. اقتصاديون: مصر مؤهلة لجذب الاستثمارات وتحقيق الاكتفاء الذاتى

"كنت عايز أرد طليقتى".. القصة الكاملة لمقتل جواهرجى بولاق أبوالعلا على يد عاطل

بعد عودتها للحياة.. حديقة الأندلس بطنطا مقصد أهالي الغربية للتنزه

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

الحشاشون! «3 - 3»

وائل لطفي

جمعية مكافحة «السرسجية»

منى رجب

حتى لا تتكرر مأساة حبيبة

ماجد حبته

توقيت زيارة البرهان

حسين دعسة

الملكة رانيا العبدالله فى قمة الويب بالدوحة: لم تخدم المعايير المبهمة الفلسطينيين يومًا

بسنت حسن

عراق التاريخ

جلال حمام

القضاء على أونروا.. حتمية إسرائيلية

محمد العسيري

فى لحظة الدنيا تتغير

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير أمريكي: دعوات وقف حرب غزة ليس لها فرصة لوقف الهجوم الإسرائيلي

ارتفاع حصيلة ضحايا مجزرة شارع الرشيد إلى 104 شهداء و760 مصابًا

ارتفاع عدد شهداء مجزرة شارع الرشيد فى غزة إلى 70