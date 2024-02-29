الخميس 29 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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محاولة لتفسير جديد وعصري للقرآن.. الباز يقدم برنامجًا دينيًا في رمضان 2024

جريدة الدستور

يقدّم الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير لجريدة "الدستور"، برنامجًا دينيًا خلال شهر رمضان المبارك 2024، بعنوان “أبواب القرآن.. نحو تفسير جديد”. 

ويحاور الدكتور محمد الباز خلال البرنامج، الدكتور محمد سالم أبو عاصى أستاذ التفسير وعميد كلية الدراسات العليا السابق بجامعة الأزهر الشريف.

محاولة لتفسير جديد وعصري للقرآن

ويقدم برنامج “أبواب القرآن.. نحو تفسير جديد”، محاولة لتفسير جديد وعصري للقرآن الكريم استنادًا لأولويات مدرسة التجديد المصرية ويأتي فى إطار الإحاطة الملحة لتحديد الفكر الدينى ويعتبر محاولة جادة لتقديم تجديد حقيقى وعملى لهذا الفكر.
 

وانتهى الدكتور محمد الباز، خلال الأيام الماضية، من تصوير الموسم الخامس من برنامج "الشاهد" والذى يذاع على قناة "إكسترا نيوز".

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ورضا داود.

وكان الدكتور محمد الباز قدّم برامج "آخر النهار" على قناة النهار الفضائية المصرية، وبرنامج "مش حسبة برما" على إذاعة نغم إف إم، وبرنامج 90 دقيقة على قناة "المحور" الفضائية، وبرنامج "باب الله" على قناة الغد الفضائية.

الدكتور محمد الباز الدستور شهر رمضان الشاهد أبواب القرآن نحو تفسير جديد الدكتور محمد سالم أبو عاصي مدرسة التجديد المصرية

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