الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

الرئاسة الفلسطينية: لا سلام مع بقاء مستوطنة واحدة على أراضينا

مستوطنات
مستوطنات

أكدت الرئاسة الفلسطينية، أنه لا سلام مع بقاء مستوطنة واحدة على الأراضي الفلسطينية، مشيرة إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل سياستها الهادفة لمنع إقامة دولة فلسطينية مستقلة عبر استمرار مصادرة الأراضي؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية".

وأدانت الرئاسة الفلسطينية قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي مصادرة مئات الأفدنة من أراضي القدس الشرقية المحتلة.

الرئاسة الفلسطينية تدين مجزرة شارع الرشيد

وقبل قليل، أدانت الرئاسة الفلسطينية المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، بحق المواطنين الذين كانوا ينتظرون وصول شاحنات المساعدات عند دوار النابلسي قرب شارع الرشيد بمدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة المئات من أبناء شعبنا، وفقًا لفضائية إكسترا نيوز في نبأ عاجل لها.

وقالت "إن سقوط هذا العدد الكبير من الضحايا المدنيين الأبرياء الذين يخاطرون من أجل لقمة العيش، يعتبر جزءًا لا يتجزأ من حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها حكومة الاحتلال ضد شعبنا، وتتحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلية المسئولية كاملة، والمحاسبة عليها أمام المحاكم الدولية".

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