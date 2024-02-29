الخميس 29 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مدير "كمال عدوان": 170 مصابا وصلوا المستشفى ومن لم يصبه القصف يموت جوعا

مستشفى كمال عدوان
مستشفى كمال عدوان

قال الدكتور حسام أبوصفية، مدير مستشفى كمال عدوان، إنه لا يوجد أحد يستطيع ردع النازي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، فهو يفعل ما يشاء في أبناء الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أنه وقع اليوم في شارع الرشيد في منطقة النابلسي مجزرة بحق الفلسطينيين ووصل إلى المستشفى أعداد كبيرة من المصابين والشهداء مع العلم أن المستشفى يقع في أقصى الشمال. 

وأضاف "أبو صفية"، اليوم الخميس، خلال مداخلة هاتفية له عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أننا أعلمنا الجميع أمس، بخروج المستشفى عن الخدمة نتيجة عدم وجود وقود، وكنا متخوفين من أن يكون هناك حدث، وقد وقع اليوم ما حصل في شارع الرشيد، حيث أن المستشفى لا تستطيع أن تقدم للمصابين والجرحى ما هو مطلوب، مشيرًا إلى أنه وصل للمستشفى أكثر من 170 إصابة وهناك شهداء كُثر، من بينهم طفل يبلغ من العمر 15 عامًا مجهول الهوية.

مستشفى كمال عدوان لا يستطيع تقديم الخدمة

وأكد، أن مستشفى كمال عدوان لا تستطيع أن تقدم الخدمة لأعداد بهذا الشكل حيث لا يزال البعض ملقى على الأرض، وفي داخل غرف العمليات في كل غرفة توجد حالة يجرى لها عملية إنقاذ حياة.

وأوضح، أنه بعد خروج المستشفى عن الخدمة، استطعنا الحصول على بعض السولار من قبل بعض السيارات المدينة المحيطة بالمستشفى والسيارات الإدراية، حيث قمنا بأخذ السولار من السيارات حتى نستطيع تشغيل المولد الذي يقم بإمداد أقسام العناية المركزة والعمليات بالإضاءة والأكسجين.

مواطنون لم يستطيعوا توفير وجبة طعام واحدة لأطفالهم طوال أسبوع

وأكد مدير مستشفى كمال عدوان، الوضع كارثي بجانب وضع المجاعة التي تنهش في جميع المواطنين ولا ترحم أي صغير ولا حتى كبير، حيث استشهد أمس طفل بسبب قلة الغذاء وسوء التغذية، مشيرًا إلى أن العلامات التي تأتي إلى المستشفى بالنسبة للأطفال تكون علامات جفاف متقدمة، وعندمات نعود للأهل يكون جوابهم “خلال أسبوع واحد لم نستطيع توفير وجبة طعام واحدة لأبنائنا”.

وأشار، إلى أن هذه كارثة لم نكن يوم نتصور أن الشعب الفلسطيني على وجه العموم وغزة على وجه الخصوص أن يصل لهذه المرحلة، أن تقتل المجاعة الأطفال في 2024، فهذه جريمة ومصيبة أن يموت الأطفال جوعًا.

 

القاهرة الإخبارية مستشفى كمال عدوان نتنياهو شارع الرشيد المجاعة الأطفال قلة الغذاء جفاف

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