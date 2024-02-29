الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

"الصحة الفلسطينية" تعلن ارتفاع حصيلة العدوان على غزة إلى 30035 شهيدًا

العدوان على غزة
العدوان على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي؛ وذلك وفق نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت الصحة الفلسطينية، أنه منذ السابع من أكتوبر ارتفع عدد ضحايا العدوان إلى 30035 شهيدًا و70457 مصابًا فلسطينيًا.

9 مجازر خلال الـ24 ساعة الماضية

 وأوضحت الصحة الفلسطينية، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 9 مجازر راح ضحيتها 81 شهيدًا و132 مصابًا خلال الساعات الـ24 الماضية.

الاخباريه القاهرة الإخبارية الصحة الفلسطينية العدوان الإسرائيلى قطاع غزة السابع من أكتوبر مجازر

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