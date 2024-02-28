الخميس 29 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

باحث: لا يوجد أى تفكير بالداخل الإسرائيلى فى حل سياسى للقضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

قال الباحث في الشئون الإسرائيلية، أمير مخول، إنه من الصعوبة الحديث عن مكاسب أمام رؤية الكارثة التي تحل بالشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن العقبة الأساسية هي أنه لا يوجد أي تفكير داخل إسرائيل في حل سياسي للقضية الفلسطينية.

 

وأضاف الباحث في الشئون الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة ببرنامج "من مصر" المذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هناك فرصًا تُحدثها حركة الشعب الفلسطيني وحركة التضامن العالمية والضغوطات على المجتمع الدولي بأن ينظر للقضية الفلسطينية بأنها قضية تستوجب حلًا وليس نقاشًا. 

 

وأوضح، أن هناك قناعة بأن الإدارة الأمريكية كانت في بداية الحرب ترى أن إسرائيل غير قادرة على أن تحمي نفسها عسكريًا فقط، وإنما هي بحاجة لبُعد سياسي ومشروع سياسي، كما أن هناك قناعة عالمية بأنه من دون حل القضية الفلسطينية حلًا عادلًا فلن يكون هناك أمان لإسرائيل.

 

القاهرة الإخبارية الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي القضية الفلسطينية التضامن

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