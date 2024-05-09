الخميس 09 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

لهف 40 مليون جنيه.. تفاصيل القبض على "مستريح المنوفية" قبل سفره للخارج

مستريح ميت خلف
مستريح ميت خلف

تمكنت مباحث شبين الكوم بالمنوفية بقيادة المقدم محمد المغربي، من القبض على مستريح “ميت خلف” الذي نجح في النصب على الأهالي بأكثر من 40 مليون جنيه قبل هروبه لخارج البلاد، وذلك في أحد العقارات السكنية بمدينة الجيزة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وكلف اللواء محمد عبد الواحد، مدير البحث الجنائي، فريق من إدارة البحث بالتحري وعمل اللازم لسرعة ضبط المتهم بعد تحرير عدة محاضر ضده للنصب على العديد من الأهالي في مبالغ مالية كبرى تخطت 40 مليون جنيه. 

وشهدت قرية ميت خلف، التابعة لمركز شبين الكوم بالمنوفية ظهور مستريح جديد قام بالنصب على العديد من الأهالي في مبالغ مالية تخطت 30 مليون جنيه وقام بالهرب بعد ما أطلق وعودًا للأهالي برد أموالهم أضعاف مضاعفه لتشغيلها.

محافظة المنوفية شبين الكوم ضبط مستريح ميت خلف القبض عليه قبل سفره نصب على الأهالي في 40مليون جنيه

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