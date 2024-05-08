الأربعاء 08 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

جامعة المنوفية تحتفل بيوم اليتيم ضمن فعاليات مهرجان الأسبوع البيئي

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، والدكتور صبحي شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، في الاحتفال بيوم اليتيم الذي نظمته كلية طب الأسنان بحضور الدكتور حازم صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور ناصرعبدالباري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، تحت إشراف الدكتور صلاح حجازي عميد الكلية والدكتورة رنا الهلباوي وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، حيث استقبلت الكلية ١٠٠ يتيم من ٥ جمعيات لرعاية الأيتام. 

ورحب الدكتور أحمد القاصد بالأطفال موجها لهم التهنئة، معربا عن سعادته بلقاء الأطفال ووجودهم في رحاب الجامعة، ووجه بضرورة تقديم الدعم الكامل لهم ورعايتهم طبيا واجتماعيا وتربويا، ويتم ذلك في إطار فعاليات مهرجان الأسبوع البيئي الحادي عشر بجامعة المنوفية. 

كما أعلن القاصد استعداد الجامعة لاستضافة الأطفال الأيتام بالجامعة ومشاركتهم في فعاليات برنامج جامعة الطفل، موجها المشرفين بضرورة التقديم للأطفال في هذة المبادرة.

وأكد رئيس الجامعة، أن كلية طب الأسنان علي الاستعداد لاستقبال الأطفال الأيتام طوال العام للكشف الطبي وعلاج الأسنان بالمجان إلى جانب تقديم الكشف الطبي المجاني ومتابعة الحالة الصحية للأطفال من خلال المستشفيات الجامعية.

وأشار الدكتور صبحي شرف، إلى أن الاحتفال تضمن تنظيم يوم مجاني للكشف الطبي على أسنان الأطفال حيث تم علاج نحو ٨٠ طفلا شمل العلاج خلع أسنان وحشو جذور إلي جانب عمل يوم ترفيهي للأطفال، وتوزيع الحلوي عليهم وادوات العناية بالأسنان  بمشاركة جمعية عطاء بلاحدود والجمعية الشرعية. 

جامعة المنوفية رذيس جامعة المنوفية يوم اليتيم مهرجان الأسبوع البيئي الحادي عشر محافظة المنوفية

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