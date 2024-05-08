محافظ المنوفية: استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء لليوم الثاني بالمراكز التكنولوجية



أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على استمرار تلقى طلبات التصالح على مخالفات البناء لليوم الثاني على التوالي بالمراكز التكنولوجية بنطاق المراكز والمدن، موجهًا بتنظيم العمل على فترتين لإتاحة المزيد من الوقت للمواطنين لتقديم مستنداتهم مع ضرورة تكثيف التوعية بأهمية استكمال كافة مستندات ملفات التصالح.



ووجه المحافظ بالمتابعته اللحظية والميدانية لمنظومة تلقى طلبات تصالح المواطنين بالمراكز التكنولوجية من خلال غرفة العمليات المركزية بمركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام لتذليل العقبات أولًا بأول وتسريع معدلات الأداء بهذا الملف.

وفى سياق متصل، تفقد اللواء وليد البيلي سكرتير عام مساعد المحافظة سير العمل بالمراكز التكنولوجية بنطاق أحياء شرق وغرب شبين الكوم للاطمئنان على انتظام العمل بتلقي طلبات التصالح والوقوف على سير عمل اللجان وتذليل العقبات تسهيلًا على المواطنين لضمان تحقيق المستهدف باعتباره أحد الملفات الحيوية الهامة.



وشدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد وتكثيف الأعمال وبذل المزيد من الجهد لإنجاز أعمال ملف التصالح وتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين أوضاعهم وفقا لأحكام القانون، يأتي ذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين في التصالح على مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح الجديد.

وعلي صعيد منفصل، كان قد شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون على رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة وبالتنسيق مع الجهات المعنية بضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة بمختلف أنحاء المحافظة للحفاظ على أملاك الدولة بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية.