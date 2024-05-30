عاجل|الأهلى يضع شروطًا تعجيزية لاحتراف إمام عاشور

ويرفض بقاء موديست..

كشف الإعلامي محمد الليثي عن موقف مسئولي نادي الأهلي من رحيل إمام عاشور نجم خط وسط الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية (2024).

شروط تعجيزية لاحتراف عاشور

وقال "الليثي"، خلال تقديمه برنامج 10 و10 عبر إذاعة أون تايم سبورت إف إم على موجات 93.7: "ارتبط اسم عاشور خلال الفترة الأخيرة بعروض احتراف من دوريات خليجية أبرزها السعودية، لا سيما بعد تألق اللاعب اللافت للنظر مع المارد الأحمر ومنتخب مصر".

وأضاف أن الأهلي لم يتلقَّ عروضًا رسمية لضم عاشور، لكن هناك محاولات "جس النبض" من جانب وكلاء لاعبين تحدثوا عن رغبة أندية سعودية في ضم نجم وسط القلعة الحمراء، خلال الصيف الجاري.

وواصل: "الأهلي لا يرغب في رحيل عاشور، لأنه لاعب مؤثر وترك بصمته في أول مواسمه مع الفريق، كما أن اللاعب يرغب في مواصلة تجربته الناجحة مع الأحمر، والأهلي سيرفض رحيل اللاعب للاحتراف، خلال الموسمين المقبلين على أقل تقدير".

وأشار "الليثي" إلى وجود عروض من أندية سعودية تصل قيمتها المالية لـ5 ملايين دولار، وهو ما قوبل بالرفض من جانب الأهلي، لكن إذا كان العرض مغريًا ويصل لـ12 مليون دولار، في هذا الحالة قد يوافق الأهلي على رحيل عاشور.

وأكمل: "موقف الجهاز الفني للأهلي بقيادة مارسيل كولر، سيكون له دور كبير أيضًا في حسم احتراف اللاعب من عدمه".

الأهلي يرفض بقاء موديست

وعن موقف الفرنسي أنتوتي موديست من الاستمرار مع الأهلي، أوضح الليثي أن البعض اقترح اتفاقًا مع الفرنسي ببقائه مع الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، ومنحه مقابلًا ماليًا للمدة التي سيُشارك فيها بعد انتهاء عقده، تحسبًا لغياب أحد المهاجمين لأي سبب.

واستطرد: "هذا الاقتراح قوبل بالرفض التام من جانب محمود الخطيب رئيس الأهلي، متمسكًا برحيل اللاعب نهاية يونيو المقبل، وهو موعد انتهاء عقده، لا سيما أن المدة المتبقية من الموسم لن تكون طويلة".

واختتم قائلًا: بقاء اللاعب سيُكلّف خزينة الأهلي مبالغ طائلة ولن يُفيد الفريق فنيًا لأن مستواه متواضع، وكولر المدير الفني وافق على وجهة نظر الخطيب ورحّب برحيل موديست.