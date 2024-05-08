محافظ المنوفية يبحث مع وفد سيرلانكي إقامة مشروعات استثمارية في قويسنا

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، اليوم، وفد المجموعة سريلانكية لتصنيع الملابس، لبحث إقامة مشروعات استثمارية للشركة بالمنطقة الصناعية بقويسنا.

ورحب المحافظ بالوفد على أرض المنوفية، مؤكدًا حرصه الدائم على الاهتمام بالمستثمر الجاد ووضعه على رأس أولويات المحافظة وتقديم كافة التسهيلات والإجراءات اللازمة لخلق بيئة استثمارية محفزة وجاذب لإقامة العديد من المشروعات الاستثمارية، بما يساهم في توفير فرص عمل وتشجيع الاستثمار الأجنبي.

وخلال اللقاء، عرض فيديو توضيحي عن المجموعة السريلانكية لتصنيع الملابس وفروعها وحجم صادراتها حول العالم، والمنتجات الصناعية التي تتميز بها لتلبية احتياجات السوق وكذا عرض نموذج لإحدى فروع الشركة لتطبيقه على أرض المنطقة الصناعية بقويسنا.

معاينة على الطبيعة لـقطع أراضي استثمارية

ووجه محافظ المنوفية رئيس الجهاز الإداري للمنطقة الصناعية باصطحاب الوفد لإجراء معاينة على الطبيعة لعدد من قطع الأراضي الاستثمارية بالمنطقة الصناعية، مؤكدًا على أن المنطقة الصناعية بقويسنا صرح عملاق من صروح الصناعة المصرية على أرض المحافظة وتضم العديد من المصانع والشركات ذات الصناعات المختلفة، مؤكدا أن الدولة تولى اهتماما كبيرًا نحو التوسع في إقامة العديد من المشروعات الصناعية والاستثمارات الأجنبية والتي تساهم بدورها في خفض معدلات البطالة وتحقيق رؤية مصر 2030.

ومن جهته، قدم وفد المجموعة السريلانكية الشكر لمحافظ المنوفية على اهتمامه ودعمه اللامحدود لهم لتنفيذ خططهم المستقبلية للشركة بالمحافظة.