طوارئ بإدارة الصيدلة في المنوفية لتوفير احتياجات المواطنين خلال فترة الأعياد

شاركت الإدارة العامة للصيدلة بغرفة الأزمات المنعقدة في مديرية الصحة بمحافظة المنوفية، خلال إجازة عيد العمال وعيد القيامة المجيد وعيد شم النسيم، لمناقشة أهم التحديات التي تواجه العمل وسبل حلها بشكل فوري بما يضمن استمرار تقديم الخدمة الطبية المطلوبة لجميع المرضى.

واستعرضت مديرية الشؤن الصحية بالمنوفية، خطة عمل جدول نبطشيات بصيدليات الطواريء بجميع المستشفيات على مدار 24 ساعة ونبطشية بالمخزن الإقليمي للأدوية بالمديرية يوميا من 9.00 ص إلى 9.00 م لتعزيز الأرصدة وتوفير النواقص بالمستشفيات والوحدات الصحية على مدار الساعة.

كما تم تفعيل العمل بالوحدة الفنية لدعم توافر الأدوية للعمل على إعادة تدوير الأدوية بين الجهات المختلفة بما يتناسب مع معدلات الإستهلاك.

كما تم متابعة أعمال التفتيش الصيدلي والرقابة الدوائية بالمديرية وأقسام الصيدلة التابعة بالادارات، والتي قامت بدورها في متابعة الانضباط الإداري ومتابعة سير العمل بالمستشفيات والوحدات الصحية ورصد نواقص الأدوية ورفع التقارير اللازمة للعمل على سرعة توفيرها.

وكانت حصيلة العمل خلال تلك الفترة:

* صرف 14 صنف من المخزن الإقليمي بالمديرية لمختلف الجهات.

* إعادة توزيع لعدد 10 أصناف بين الجهات.

* إعادة توزيع لعدد 18 صنف داخل نفس الجهة.

* تنفيذ 65 مرور ( 20 مستشفى & 45 وحدة صحية ) من خلال إدارة التفتيش الصيدلي والرقابة الدوائية بالمديرية والإدارات الصحية.

وتجدر الإشارة إلى أن الدعم المتواصل من الدكتورة رشا خضر وكيل الوزارة، ساهم في إنجاز العمل بجميع الأقسام التابعة للإدارة العامة للصيدلة وجميع الإدارات التابعة بالمديرية ، وجميع رؤساء الأقسام الصيدلية بالادارات والمستشفيات والزملاء الصيادلة المعاونين.