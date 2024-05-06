الإثنين 06 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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"مياه المنوفية" تنظم خطة لتوعية العاملين بمحطات المعالجة بأهمية إجراءات السلامة والصحة المهنية

جانب من حملات التوعيه
جانب من حملات التوعيه

قال الدكتور المهندس محمد نجيب صالح،  رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إنه تم بدء تنفيذ خطة  لتوعية العاملين بمحطات معالجة الصرف الصحي بكافة الأفرع التابعة للشركة بأهمية إتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية للحفاظ على بيئة عمل سليمة وآمنة والحفاظ على الأفراد والممتلكات.

وقام فريق التوعية بالتعاون مع فريقى السلامة والصحة المهنية والمعامل بعمل توعية داخلية للعاملين بفرعى أشمون والشهداء  على ضرورة ارتداء مهمات السلامة والصحة المهنية أثناء إصلاح الأعطال وتأدية عملهم وتنفيذ المشروعات الجارية حرصًا من الشركة على سلامتهم علي أن يتم استكمال باقي الأفرع تباعًا.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، أهمية العنصر البشري داخل الشركة في تنفيذ كل الأعمال سواء تشغيل محطات المياه، وروافع الصرف الصحي أو أعمال الصيانة، والإصلاحات، والمعامل، والموارد البشرية في رفع كفاءته وتنمية مهاراته، وتطوير أدائه وتوعيته بكيفية التعامل، ومواجهة المخاطر التي تهدده أثناء الأعمال، وطرق التغلب عليها.

الشركة حريصة كل الحرص على حياة وسلامة العاملين

وأكد، أن الشركة حريصة كل الحرص على حياة وسلامة العاملين، وتأمين بيئة العمل المحيطة بهم، من أجل إنجاز مهام عملهم على أكمل وجه، وتعريفهم بمفاهيم، وتعليمات السلامة والصحة المهنية، وإجراءات السلامة والصحة المهنية للعمل بالأماكن المغلقة، وإطلاعهم على خطط الطوارئ المختلفة، وكيفية مواجهة الحريق، وأنواع الطفايات المختلفة، وكيفية استخدامها، وتعريفهم بالعلامات الإرشادية، وقوائم المخاطر بالمحطة، وسجلات السلامة والصحة المهنية.

محافظة المنوفية السلامة والصحة المهنية شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية تأمين بيئة العمل رئيس الشركة

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