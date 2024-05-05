الأحد 05 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

محافظ المنوفية يشدد على المتابعة اليومية لحالات التعدى ومنظومة المتغيرات المكانية

محافظ المنوفية اللواء
محافظ المنوفية اللواء إبراهيم أبوليمون

شدد اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التواجد الميداني واستمرار المتابعة الدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والتصدي بكل حزم لمنع ظاهرة البناء المخالف وحالات البناء بدون ترخيص على الأراضي الزراعية، وتنفيذ الإزالة الفورية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وذلك تزامنًا مع احتفالات عيدى القيامة المجيد وشم النسيم.

وأكد محافظ المنوفية أنه منذ بدء أعمال المرحلة الثالثة بالموجة الـ22 وحتى الآن تمت إزالة 241 حالة تعد تنوعت ما بين إزالات لبناء بدون ترخيص ومتغيرات مكانية وتعديات على أملاك الدولة بمختلف جهات الولاية بمراكز ومدن وقرى المحافظة. 

وأوضح بيان الإدارة العامة للأزمات والحد من المخاطر بديوان عام المحافظة أن الإزلات التي تم تنفيذها تتضمن إزالة 73 متغيرًا مكانيًا و17 بناء بدون ترخيص و25 حالات تعدٍ على أراض زراعية و125 حالة تعدٍ على أراضي ومباني أملاك الدولة.

محافظ المنوفية يشدد بالمتابعة اليومية لحالات التعدي ومنظومة المتغيرات المكانية بالتزامن مع أعياد القيامة وشم النسيم

وأكد محافظ المنوفية أننا مستمرون بكل حزم في رصد وإزالة كل حالات التعدي، لتحقيق الخطة المستهدفة وفق الجداول الزمنية المحددة، يأتي هذا في ضوء توجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود لاسترداد أراضي الدولة، وإزالة كل أشكال التعديات المخالفة وفرض هيبة الدولة وسيادة القانون.

محافظ المنوفية محافظة المنوفية المتابعه للمتغيرات المكانيه عيد القيامة وشم النسيم المتبعه الدورية

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