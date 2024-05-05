قبل ساعات من عيد شم النسيم.. "صحة المنوفية" تضبط 540 كيلو أسماك فاسدة

نجحت مديرية الصحة بالمنوفية، ممثلة في إدارة مراقبة الأغذية بتلا، في ضبط كميات كبيرة من الأسماك، والأسماك المملحة الفاسدة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الضبطيات تزامنا مع الاستعداد للاحتفال بشم النسيم.

ووجهت الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، باستمرار الحملات التفتيشية، على مخازن ومصانع الأسماك المملحة، قبيل شم النسيم، لضمان وصول منتج سليم للمواطنين، وفي ذلك الإطار تمكنت إدارة مراقبة الأغذية في تلا.

وتمكنت اللجنة المكونة من شبل السيد عبده مراقب عام الأغذية، بمشاركة مأموري الضبط بإدارة مراقبة الأغذية إيهاب مجدي مفتش أول إدارة مراقبة الأغذية، أحمد النجار مفتش أغذية مركز تلا، نادر محمد عاصم أبوهاشم مفتش أغذية، عبدالرحمن الشيشيني مفتش أغذية، شبل أحمد شبل، مفتش أغذية، أحمد صبحي عمارة مفتش أغذية، بإشراف الدكتورة ايرينى اسكندر مدير الإدارة الصحية بتلا، في ضبط طن أسماك غير مطابقة للمواصفات وتحمل بيانات زائفة وإعدام 120 كجم أسماك فاسدة، كما ضبطت اللجنة 420 كجم أسماك مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، داخل مخزنين وأغلقت أحدهما.

ضبط 800 كجم أسماك سردين مملحة غير صالحة للاستهلاك

كما شنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن تلا ومنوف وقويسنا وحى غرب عدة حملات بالتنسيق مع الطب البيطرى وجهاز حماية المستهلك والتموين والأجهزة المعنية، أسفرت الحملات عن ضبط 800 كجم أسماك سردين مملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمى بنطاق مركز ومدينة قويسنا، كما تم تحرير 36 محضر جنح بمركز ومدينة تلا لمخالفة الاشتراطات الصحية، وعرض خارج حدود المحل وعدم إعلان أسعار السلع، وضبط 100 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى خلال حملات مكبرة بنطاق حى غرب شبين الكوم.

وفى مركز ومدينة منوف تم ضبط 20 كجم لحوم مجهولة المصدر وتحرير 6 محاضر جنح عدم إعلان عن الأسعار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الوقائع، وإخطار النيابة العامة لأعمال شئونها في هذا الشأن.