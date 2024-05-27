الإثنين 27 مايو 2024
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سعر الذهب اليوم الإثنين 27 مايو 2024 فى مصر بالجنيه المصرى والدولار

سعر الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم

يشغل بال محبي الذهب معرفة سعر الذهب اليوم الإثنين 27 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار عبر جوجل، حيث سجّلت أسعار الذهب اليوم وجود تراجعًا بمحال الصاغة المصرية، فيما أن تراجع سعر الجرام عيار 21 بنحو قيمة 5 جنيهات، وذلك مقارنة بأسعار بدء التعاملات، ليسجل مبلغ 3110 بدلا من 3115 جنيهًا للبيع بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم الإثنين 27 مايو 2024 في مصر بالجنيه المصري والدولار

وتستعرض «الدستور» في السطور التالية، سعر الذهب اليوم الاثنين في محالات الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، طبقا لآخر تحديث للأسعار المعلنة من الشعبة العامة للذهب، وطبق نوع العيار.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحال الصاغة نحو مبلغ 3554 جنيهًا للبيع دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 3110 جنيهات للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب في مصر

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم الإثنين في محال الصاغة، نحو 2666 جنيهًا للبيع بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم نحو 2073 جنيهًا للبيع بدون مصنعية، وقد سيختلف السعر من مكان إلى آخر.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 24 ألفا و880 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم بالدولار

بلغت سعرت الأونصة الذهبية 2334 دولارًا للبيع.

سعر الذهب اليوم الأحد 26 مايو 2024 فى مصر بالجنيه والدولار

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سعر الذهب btc اليوم في مصر 

سجل سعر سبيكة ربع جرام ليصل نحو قيمة 1،215 جنيه.
سجل سعر سبيكة نصف جرام ليصل نحو 2،325 جنيه.
سجل سعر سبيكة 1 جرام ليصل نحو 4،180 جنيه.
سجل سعر سبيكة 2.5 جرام ليصل نحو 10،408 جنيه.
سجل سعر سبيكة 5 جرام ليصل نحو 20،265 جنيه.
سجل سعر سبيكة 10 جرام ليصل نحو 40،515 جنيه.

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