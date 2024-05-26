مصر تعلن عن مشروع استراتيجى لاستخلاص الذهب فى أسوان

في خطوة تعكس التزام الحكومة المصرية بتسريع وتيرة التنمية الصناعية وتعزيز التكامل بين الشركات العاملة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية، وقعت شركة شلاتين للثروة المعدنية، تحت قيادة الجيولوجي شريف الشهاوي، عقدًا مع شركة غاز مصر، التي يرأسها المهندس وائل جويد، لإنشاء مجمع صناعي ضخم لاستخلاص الذهب الخاص بالتعدين الأهلي في منطقة دهميت بمحافظة أسوان.

مشروع استراتيجي لاستخلاص الذهب

وشهد الحدث حضور الدكتور عبد المجيد محمد، نائب رئيس شركة شلاتين، إلى جانب عدد من قيادات شركة غاز مصر، في مؤشر واضح على الأهمية التي توليها الدولة لهذا المشروع.

المشروع تحت رعاية وزير البترول

ويأتي هذا المشروع تحت رعاية المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والذي يستهدف إنشاء بنية تحتية صناعية متقدمة تسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتوفير فرص عمل جديدة، مع التركيز على استغلال الثروات المعدنية في المنطقة بشكل يعود بالنفع على المجتمع المحلي والاقتصاد القومي.

100 مليون جنيه قيمة العقد

ويمثل العقد، الذي يفوق قيمته 100 مليون جنيه، إحدى الخطوات الاستراتيجية لتطوير الصناعة والثروة المعدنية في مصر، حيث يعد المجمع الجديد من المشروعات الطموحة التي تسعى الحكومة لتحقيقها في إطار خطتها الشاملة للتنمية المستدامة.

التعاون بين مختلف الشركات

تأتي هذه الشراكة كتأكيد على النهج الذي تتبعه الدولة في تشجيع التعاون بين مختلف الشركات العامة والخاصة لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتسلط الضوء على الجهود المبذولة لتحقيق التكامل الصناعي وتحفيز الاستثمار في المناطق الأقل تقدمًا، مما يسهم في تحقيق توزيع عادل للموارد والفرص على مستوى الجمهورية.

قطاع البترول والتعدين

وأكد الوزير الملا على أهمية هذه الشراكات الاستراتيجية بين الشركات الكبرى في قطاع البترول والتعدين، مشيرًا إلى أنها تعكس التزام الحكومة بتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع أنحاء البلاد.

قيادات غاز مصر وشلاتين

كما تم تحديد مدة العقد بعام واحد، حيث من المقرر أن تكمل شركة غاز مصر التشغيل التجريبي وتعلن عن بدء التشغيل الرسمي للمجمع في مايو 2025.

350 مليون جنيه استثمارات

ويأتي هذا المشروع مع استثمارات ضخمة تقدر بحوالي 350 مليون جنيه، تشمل تنفيذ الأعمال المدنية، ومشاريع الكهرباء، وتطوير الطرق، بالإضافة إلى إنشاء عدد من الوحدات الإنتاجية، والطواحين، وأحواض الاستخلاص، والميزان.

كما يستهدف المجمع الصناعي أن يضم أكثر من 800 شركة بعد اكتمال المرحلتين الأولى والثانية، مما يعكس حجم الطموح الكبير لهذا المشروع، وسيعمل هذا التوسع على تعزيز البنية التحتية الصناعية في المنطقة، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني بفتح فرص جديدة للعمل وتحفيز النمو في قطاعات متعددة.