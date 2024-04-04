الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

"الدستور" تنشر قائمة الشركات الفائزة في مزايدة الذهب للتعدين الأهلي (خاص)

التعدين
التعدين

حصلت «الدستور» على قائمة بأسماء الشركات الفائزة بالمزايدة العامة للتعدين الأهلى، والتي طرحتها شركة شلاتين للثروة المعدنية، إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، في مطلع شهر يناير الماضي، وأعلنت رسميًا اليوم الخميس.

 أسماء الفائزين في مزايدة شلاتين للتعدين الأهلي

وتهدف هذه المزايدة على القيام بعمليات البحث والتنقيب عن الذهب في 31 منطقة تقع تحت إشراف الشركة، وقد لاقت هذه المزايدة إقبالًا كبيرًا، حيث تقدمت لها حوالي 85 شركة، وتم شراء أكثر من 90 نسخة من كراسات الشروط.

25 شركة تفوز بحقوق التنقيب

وفازت بالمزايدة عدد 25 شركة بحقوق التنقيب في 25 منطقة ضمن المزايدة، بينما تم تأجيل قرار الترسية لـ6 مناطق أخرى، والتي من المقرر إعادة طرحها للمزايدة مرة أخرى بعد أن تقدمت لها أكثر من 24 شركة.

استراتيجيات الدولة وخطط وزارة البترول

كما تهدف المزايدات العامة التى تطرحها شركة شلاتين للتعدين الأهلي هو القضاء على الممارسات العشوائية في مجال التنقيب، وذلك بما يتماشى مع استراتيجيات الدولة وخطط وزارة البترول، بالإضافة إلى ذلك، تولى وزارة البترول وهيئة الثروة المعدنية، اهتمامًا خاصًا لأهمية دعم التنمية المجتمعية في المناطق المحيطة بعمليات التعدين.

أسماء الفائزين بمزايدة التعدين الأهلى
أسماء الفائزين بمزايدة التعدين الأهلى

وتم تأسيس شركة شلاتين للثروة المعدنية في 26 نوفمبر 2012، بناءً على قرار من مجلس الوزراء المصري، كشركة مساهمة مصرية، وجاء تأسيسها متوافقًا مع قانون الشركات المساهمة المصري رقم 159 لعام 1981 وتعديلاته، وكذلك مع قانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992 واللوائح التنفيذية المتعلقة به.

تركز شركة شلاتين للثروة المعدنية على أعمال البحث واستغلال الموارد التعدينية في كافة أنحاء جمهورية مصر العربية، باستثناء مناطق شبه جزيرة سيناء، بالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة الحقوق الحصرية للبحث والاستغلال التعديني في المساحة المحددة بين خطوط العرض 22 و24 درجة شمالًا، والتي تقع في الجزء الجنوبي من الصحراء الشرقية.

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تتوقع شركة شلاتين للثروة المعدنية أن يفوق إنتاجها من الذهب 10 أطنان سنويًا بحلول عام 2027، مع الأخذ في الاعتبار مساهمات الشركات التي تعمل وفقًا للمعايير الدولية، إلى جانب مساهمات من شركات التعدين الأهلي والتكتلات الصناعية.

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"الدستور" تنشر قائمة الشركات الفائزة في مزايدة الذهب للتعدين الأهلي (خاص)

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