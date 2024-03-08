عاجل| "الدستور" تنفرد بتفاصيل إغلاق مزايدة الذهب فى مصر بمشاركة 4 شركات عالمية

أغلقت شركة "شلاتين"، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، باب تقديم العروض للمشاركة في المزايدة العالمية المفتوحة للبحث والتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى ذات الصلة مساء يوم الخميس، الموافق 7 مارس 2024، والتي أعلنت عنها في أبريل من العام الماضي 2023.

مزايدة شلاتين للذهب

وتُشكل المزايدة التي أطلقتها "شلاتين" للبحث والتنقيب عن الذهب في مصر، خاصة في مناطق الصحراء الشرقية، نقطة محورية ضمن المزايدات العالمية، نظرًا لكون هذه المناطق تتميز بكونها من بين الأكثر ثراءً بالذهب على مستوى العالم من حيث ارتفاع نسب الاستخلاص.

4 شركات عالمية

وكشف مصدر رفيع المستوى بقطاع التعدين فى تصريحات خاصة لـ«الدستور»، أنه تم غلق المزايدة العالمية التى طرحتها شركة شلاتين بشكل رسمي، حيث تقدم لها عدد من الشركات العالمية ذات السمعة الطيبة فى قطاع التعدين ومنها شركات «لوتس جولد الكندية، وانفينيتي الروسية، ومناجم النوبة الإنجليزية، وخطوات السعودية ».

أوضح المصدر أن الشركات المشاركة في المزايدة تُصنف ضمن الشركات العالمية الرائدة في قطاع التعدين، مشيرًا إلى قوتها المالية والفنية. على سبيل المثال، "مناجم النوبة" لديها معمل في مصر لتحليل عينات الذهب وفق المعايير الدولية، بالإضافة إلى عدة مناجم في الصحراء الشرقية، أما "إنفينيتي" الروسية، فتتمتع بسمعة طيبة وتدير عدة مناجم ذهب حول العالم، وتُعد من الشركات الرائدة في مجال التعدين، وكذلك "لوتس جولد" الكندية، التي تعمل في مصر منذ سنوات، والتي اقتربت من إعلان اكتشاف تجاري للذهب في البلاد، وتضم فريقًا من الخبراء الأجانب المتخصصين في علوم الجيولوجيا والاستكشاف.

بنظام اقتسام الانتاج

كما ذكر المصدر، أن "شلاتين" قد وجهت الدعوة لجميع الشركات العالمية المتخصصة في التعدين للمشاركة في المزايدة، والتنقيب واستخراج خام الذهب والمعادن المرتبطة به في مناطق محددة، وهي فاطيري، البرامية، عتود، أم عود، وحماطة - والتي تقع جميعها ضمن النطاق الجغرافي للصحراء الشرقية في مصر، وذلك وفقًا لنظام اقتسام الإنتاج.

الجيولوجي العالمي مارك كامبل

من جهته، قال الجيولوجي العالمي مارك كامبل، إن شركة شلاتين أنهت مرحلة تقديم العروض، ويبدو أنها نجحت في جذب العديد من المتقدمين المؤهلين، وألمح إلى أنه من المحتمل الإعلان عن الجهات الفائزة بالمزايدة في مايو أو يونيو القادمين.

خبر مبشر لقطاع التعدين المصري

كما أضاف «كامبل» فى تصريحات له، أن إغلاق مزايدة شلاتين يعد خبرًا مبشرًا لقطاع التعدين المصري، ورجح أيضًا أن يتم خلال مؤتمر التعدين المصري المنعقد في يوليو المقبل، الكشف عن مزايدة عالمية جديدة لاستكشاف الذهب في مصر، تنظمها الهيئة العامة للثروة المعدنية.

وشاركت أكثر من 12 شركة عالمية في عملية شراء حزم البيانات الخاصة بالمزايدة، لكن في النهاية، تقدمت فعليًا أربع شركات عالمية بعروضها للمشاركة في المزايدة.

وتضمنت المزايدة العالمية التي أعلنت عنها شركة "شلاتين"، الخاضعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، خمس مناطق رئيسية للبحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة في الصحراء الشرقية بمصر، وهي كالتالي:

1- منطقة فطايري: تقع هذه المنطقة بين سفاجا وقنا، شمال طريق سفاجا بـ30 كيلومترًا، وتبلغ مساحتها 368 كيلومترًا مربعًا.

2- منطقة البرامية: تقع هذه المنطقة على جانبي الطريق الأسفلتي بين مرسى علم وإدفو، على بُعد حوالي 120 كيلومترًا غرب مدينة مرسى علم، وتبلغ مساحتها 481 كيلومترًا مربعًا.

3- منطقة عتود: توجد هذه المنطقة أيضًا على جانبي الطريق بين مرسى علم وإدفو، وتقع على بُعد حوالي 50 كيلومترًا غرب مدينة مرسى علم، وتبلغ مساحتها 177 كيلومترًا مربعًا.

4- منطقة أم عود وحنجلية: تقع جنوب غرب مدينة مرسى علم عند الكيلو 55، وتمتد على مساحة 511 كيلومترًا مربعًا.

5- منطقة حماطة: تقع هذه المنطقة على ساحل البحر الأحمر جنوب الصحراء الشرقية، وتمتد لمسافة 50 كيلومترًا، بمساحة إجمالية تبلغ 1220 كيلومترًا مربعًا.

أفاد المصدر بأنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الشركات الفائزة في المزايدة بعد اكتمال عملية تقييم العروض المقدمة، ومن المقرر أن يحدث هذا خلال الربع الثاني من عام 2024.