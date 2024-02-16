خام المنجنيز في مصر.. فرص استثمارية واعدة بقطاع التعدين

يعتبر خام المنجنيز من الخامات التعدينية، وأحد المعادن الأساسية التي تعتبر ضرورية في العديد من الصناعات والتطبيقات العالمية، حيث يستخدم بشكل رئيسي في صناعة الصلب كعامل مؤكسد ومزيل للشوائب، ويعمل على تحسين قابلية الصلب للتشكيل وزيادة مقاومته للصدأ والتآكل، كما يستخدم في صناعة البطاريات، خاصة بطاريات الألكالين وبطاريات أيونات الليثيوم، نظرًا لخصائصه الكهروكيميائية الممتازة.

خام المنجنيز في مصر

يتواجد خام المنجنيز في العديد من الأماكن حول العالم، وتعد دول مثل جنوب أفريقيا، أستراليا، البرازيل، والغابون من أكبر الدول المنتجة له، كما يتواجد بشكل مكثف فى سيناء والصحراء الشرقية فى مصر، يتم استخراج خام المنجنيز عبر عمليات التعدين المفتوح أو تحت الأرض، ويتم بعدها معالجته لفصل المنجنيز عن الشوائب المصاحبة له.

صناعات الصلب

ومن المتوقع أن يزداد الطلب على خام المنجنيز بفضل نمو صناعات الصلب والبطاريات، خاصة مع تزايد الاهتمام بالطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية، ولذلك، يعتبر تأمين مصادر مستدامة لخام المنجنيز وتحسين طرق استخلاصه واستخدامه من التحديات الرئيسية التي تواجه الصناعة العالمية اليوم.

خصائص خام المنجنيز

المنجنيز هو عنصر كيميائي يحمل الرمز"Mn" والعدد الذري 25، ويتميز بلونه الرمادي الفضي وهو صلب في حالته الطبيعية، كما يعد من العناصر الانتقالية، ويتواجد بشكل شائع في الطبيعة متحداً مع الحديد وفي صورة خامات متعددة.

استخراج وتكرير خام المنجنيز

يتم استخراج خام المنجنيز من المناجم باستخدام طرق التعدين التقليدية مثل التعدين السطحي والتعدين تحت الأرض، بعد استخراج الخام، يخضع لعمليات تنقية متعددة لفصل المنجنيز عن الشوائب المرافقة وتحويله إلى شكل أكثر نقاءً وقابلية للاستخدام في الصناعات المختلفة.

استخدامات خام المنجنيز

1- صناعة الصلب: يعتبر المنجنيز من المكونات الأساسية في صناعة الصلب، حيث يُضاف إلى الحديد لتحسين خصائص الصلب، مثل مقاومته للصدأ وزيادة صلابته ومتانته.

2- البطاريات: يستخدم أكسيد المنجنيز في صناعة البطاريات الجافة وبطاريات الليثيوم أيون، حيث يعمل كمادة كاثودية تساهم في تحسين أداء البطارية وزيادة عمرها الافتراضي.

3- الصناعات الكيميائية: يدخل المنجنيز في صناعة مجموعة واسعة من المركبات الكيميائية، بما في ذلك المبيدات، الأسمدة، ومواد الصباغة، نظراً لخصائصه الكيميائية المتعددة.

4- التكنولوجيا والإلكترونيات: يستخدم المنجنيز أيضاً في صناعة الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة، بما في ذلك الأجهزة الدقيقة والمكونات الإلكترونية.

منطقة أم بجمة

ينتشر خام المنجنيز في مصر في عدة مناطق بارزة، بما في ذلك جنوب سيناء والصحراء الشرقية، إلى جانب وجود كميات أقل في الصحراء الغربية، وفي جنوب سيناء، وتبرز منطقة أم بجمة كموقع رئيسي، حيث يوجد المنجنيز على شكل عدسات ضمن الصخور الجيرية الدولوميتية من العصر الكربوني المتوسط، وتقدر الاحتياطيات هناك بنحو 3 ملايين طن، حيث تخضع هذه المنطقة حالياً للتنقيب والاستغلال من قبل شركة سيناء للمنجنيز، وهي شركة مملوكة للحكومة المصرية بالكامل، تأسست لتحل محل الشركة البريطانية في سيناء منذ أكثر من 60 عاماً.

بالإضافة إلى ذلك، يتواجد المنجنيز أيضًا بمنطقة شرم الشيخ في جنوب سيناء، حيث يوجد بالتزامن مع الحديد ضمن صخور من العصر الكريتاسي، وتصل نسبة المنجنيز هناك إلى حوالي 45%، مع تقديرات احتياطية تبلغ 30 ألف طن وفقًا لبيانات من هيئة الثروة المعدنية.