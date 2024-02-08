فرصة أخيرة لشركات التعدين العالمية.. مد موعد إغلاق مزايدة الذهب

أعلنت "شلاتين"، التابعة لـوزارة البترول والثروة المعدنية، عن تمديد فترة انتهاء المزايدة العالمية للذهب في مصر حتى يوم 7 مارس 2024، بدلًا من التاريخ المقرر سابقًا في 8 فبراير 2024.

مزايدة شلاتين للبحث عن الذهب

ويمثل هذا التأجيل الفرصة الأخيرة لتقديم العروض في المزايدة الدولية المخصصة لأنشطة الاستكشاف والتنقيب عن الذهب والمعادن الأخرى المرتبطة به، والتي تجري في الصحراء الشرقية لمصر، وقد تم الإعلان عنها لأول مرة في أبريل 2023.

أبرز المزايدات العالمية

تُعتبر المزايدة التي قامت بها "شلاتين" للتنقيب والبحث عن الذهب في مصر، من أبرز المزايدات العالمية التي تم إجراؤها، ما يبرز أهمية هذه المنطقة في الصحراء الشرقية كواحدة من أكثر المناطق ثراءً بالذهب في العالم.

وذكرت الشركة أن عددًا من الشركات العالمية أبدت اهتمامًا بالمشاركة في المزايدة وطالبت بتمديد فترة المزايدة للسماح لهم بشراء وثائق العطاء وحزم البيانات اللازمة لتقييم مناطق المزايدة المعنية وتقديم عروضهم الفنية والمالية لواحدة أو أكثر من هذه المناطق.

آخر موعد 7 مارس 2024

أوضحت شركة شلاتين للثروة المعدنية أن موعد إغلاق المزايدة النهائي تم تحديده يوم الخميس الموافق 7 مارس 2024، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بحسب توقيت القاهرة.

وذكرت الشركة، أن الغرض من هذا التمديد هو توفير الفرصة للشركات المهتمة للقيام بزيارات ميدانية إلى المواقع المعروضة في المزايدة، وأيضًا لإعداد وتجهيز العروض الفنية والمالية الخاصة بهم.

وكشف مصدر مسئول فى قطاع التعدين، فى تصريحات لـ«الدستور»، عن أن هناك العديد من الشركات العالمية في مجال التعدين، تقدمت بالفعل للدخول فى المزايدة ومنها شركات «روسية، وصينية، وإنجليزية، وكندية»، بالإضافة إلى شركات محلية.

ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن الشركات الفائزة بعد الانتهاء من تقييم العروض، وذلك في الربع الثاني من العام 2024. كما أعلنت الشركة عن تسعير كراسة الشروط للمزايدة بمبلغ 2000 دولار أمريكي، وحددت مساحات المواقع المتاحة للمزايدة، مع تحديد سعر حزمة البيانات بـ5000 دولار أمريكي لكل موقع.

وحثت شركة "شلاتين" جميع الشركات العالمية المتخصصة في التعدين على المشاركة في هذه المزايدة، التي تهدف إلى البحث والتنقيب عن الذهب والمعادن المصاحبة له، وذلك ضمن نظام تقاسم الإنتاج، وتشمل المناطق المستهدفة للبحث والاستكشاف "فاطيري، البرامية، عتود، أم عود، وحماطة"، والتي تقع جميعها في الصحراء الشرقية لمصر.