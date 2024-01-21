اليوم.. إغلاق مزايدة التعدين الأهلي للبحث عن الذهب فى 31 منطقة.. شاهد التفاصيل

أغلقت شركة شلاتين للثروة المعدنية، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، المزايدة الخاصة بالتعدين الأهلي التي أعلنت عنها في بداية يناير الحالي، وتتعلق هذه المزايدة كانت بعمليات البحث والاستكشاف عن الذهب في 31 منطقة تحت إدارتها، وقد شهدت استقبال طلبات من حوالي 60 شركة، وتم بيع أكثر من 85 كراسة شروط حتى نهاية اليوم.

مزايدة شلاتين للتعدين الأهلي

تهدف مزايدة التعدين الأهلي إلى القضاء على التنقيب العشوائي، وذلك تماشيًا مع توجهات الدولة وخطط وزارة البترول، كما تأخذ المزايدة في الاعتبار أهمية التنمية المجتمعية في المناطق المحيطة بالمناجم.

وتأسست شركة شلاتين للثروة المعدنية في 26 نوفمبر 2012 بقرار من مجلس الوزراء المصري كشركة مساهمة مصرية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة رقم 159 لسنة 1981 وتعديلاته، بالإضافة إلى قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية.

استغلال الخامات التعدينية

تختص الشركة بأعمال البحث واستغلال الخامات التعدينية في جمهورية مصر العربية، باستثناء منطقة شبه جزيرة سيناء، كما تحتفظ الشركة أيضًا بحقوق البحث والاستغلال للخامات التعدينية في المنطقة الممتدة بين خطي عرض 22 و24 درجة شمالًا في جنوب الصحراء الشرقية.

مناجم الذهب

يتمثل نشاط شركة شلاتين، التي تعد إحدى الشركات التابعة للدولة، في إعادة استغلال مناجم الذهب القديمة وإضافة قيمة مضافة للخامات التعدينية، كما تسعى الشركة إلى إنشاء مصنع أو مصانع لإنتاج الذهب، سواء بمفردها أو بالتعاون مع أطراف أخرى، كما تشمل أنشطتها الاستثمار في مجال الثروات التعدينية، إما بشكل مستقل أو عبر الشراكات، وكذلك تسويق الخامات المعدنية في الأسواق المحلية والعالمية.

خطة الإنتاج المستقبلية خلال الفتره 2023 – 2027 :

من المتوقع أن يتجاوز إنتاج شركة شلاتين بحلول عام 2027 حاجز الـ10 أطنان ذهب سنويًا، يشمل هذا الإنتاج مساهمات من شركات العاملة وفقًا للمعايير العالمية، بالإضافة إلى شركات التعدين الأهلي والمجمعات الصناعية، يُذكر أن هذا الرقم قابل للزيادة بناءً على نتائج عمليات الاستكشاف المستقبلية.