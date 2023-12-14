الخميس 14 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

مصر تمد موعد مزايدة الذهب "في أغنى مناطقه" استجابة لطلبات عالمية

تعدين
تعدين

أعلنت شركة "شلاتين"، التي تتبع وزارة البترول والثروة المعدنية، عن مد موعد إغلاق مزايدة الذهب العالمية فى مصر إلى يوم 11 يناير 2023، بدلًا من الموعد السابق المحدد في 14 ديسمبر 2023. 

ويشكل هذا التمديد آخر فرصة لاستقبال العروض المتعلقة بالمزايدة العالمية المتاحة لأعمال البحث والاستكشاف عن الذهب والمعادن المصاحبة، فى صحراء مصر الشرقية، والتي تم الإعلان عنها في أبريل 2023. 

مزايدة "شلاتين"

وتعد مزايدة "شلاتين" للبحث والاستكشاف عن الذهب في مصر واحدة من أهم المزايدات العالمية التي تم طرحها، حيث تسلط الضوء على أهمية هذه المناطق كواحدة من أغنى مناطق العالم في الصحراء الشرقية من حيث نسب استخراج الذهب.

 استجابة لطلب عدة شركات تعدين عالمية

وأكد مصدر بوزارة البترول والثروة المعدنية في تصريحات لصحيفة "الدستور"، أن قرار تمديد موعد إغلاق مزايدة "شلاتين" جاء استجابة لطلب عدة شركات تعدين عالمية. 

زيارات حقلية للمواقع

وأوضح المصدر أن هذه تهدف الخطوة إلى منح هذه الشركات فرصة لإجراء زيارات حقلية للمواقع المطروحة للمزايدة، وكذلك لتجهيز المظاريف الفنية والمالية. 

شركات عالمية

وأشار إلى أن المزايدة تقدم لها العديد من شركات التعدين العالمية من بينها شركات إنجليزية وصينية وكندية وروسية، بالإضافة إلى شركات محلية، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن أسماء الشركات الفائزة في المزايدة بمجرد انتهاء تقييم العروض، وذلك خلال الربع الأول من عام 2024.

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كما حددت الشركة قيمة كراسة الشروط للمزايدة عند 2000 دولار، وحددت مساحات المواقع المعروضة للمزايدة، إضافةً إلى قيمة حزمة البيانات التي بلغت 5000 دولار لكل موقع.

منطقة البرامية

ودعت "شلاتين" جميع شركات التعدين العالمية للمشاركة في المزايدة، بهدف استكشاف واستغلال خام الذهب والمعادن المصاحبة له، وذلك وفقًا لنظام اقتسام الإنتاج في مناطق (فاطيري - البرامية - عتود - أم عود - حماطة) في الصحراء الشرقية المصرية.

الذهب مصر شلاتين وزارة البترول الصحراء الشرقية

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مصر تمد موعد مزايدة الذهب "في أغنى مناطقه" استجابة لطلبات عالمية

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