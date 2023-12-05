"الملا" يبحث مع رئيس البنك الأفريقي للتصدير دعم مشروعات التعدين في مصر

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، جلسة مباحثات مع بيندكت أوراما – رئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد " أفريكسيم بنك".

دعم مشروعات التعدين في مصر

وأكد “الملا” على الشراكة الممتدة بين مصر وأفريكسيم بنك، معربًا عن تطلعه لتعزيز فرص التعاون، خاصةً فيما يتعلق بتمويل مشروعات التعدين، مؤكدًا أن قطاع التعدين المصري يشهد تطورًا في ظل إطلاق وزارة البترول والثروة المعدنية لاستراتيجية تحديث قطاع التعدين، بما يوفر مناخًا جاذبًا للاستثمارات.

وأشار “أوراما” إلى أن قطاع التعدين المصري يمتلك إمكانات واعدة، جذبت العديد من الشركات العالمية المتخصصة ولديه تجارب ومشروعات ناجحة، وأعرب عن ترحيبه بزيادة التعاون مع القطاع من خلال بحث توفير التمويل اللازم لمشروعات التعدين وخاصة فى ظل توجه الوزارة نحو تعظيم القيمة المضافة لاستغلال الثروات التعدينية وما ينتج عنه من فرص استثمارية.

مشروعات البترول والغاز

كما تناول اللقاء، دعم البنك لمشروعات البترول والغاز، مع التركيز على مشروعات إزالة الكربون والانتقال الطاقي، التي تأتي على رأس أولويات قطاع البترول المصري.