رئيس "مناجم النوبة" يكشف حجم الاستثمار بقطاع التعدين في مصر

أكد عصام حوارني، رئيس مجلس إدارة شركة مناجم النوبة، الفائزة بمزايدة الذهب العالمية التي طرحتها مصر في نوفمبر 2020، أن حجم الاستثمار في قطاع التعدين بمصر منذ عام 2019 بلغ 34 مليون دولار.

34 مليون دولار حجم استثمارات مناجم النوبة

وأوضح “حوراني” لـ"الدستور"، أنه تم استثمار 5 ملايين دولار في موقع أم شكائيب في أسوان، و7.5 مليون دولار في موقع أم الروس حتى الآن، بالإضافة إلى 21.5 مليون دولار في شراء معدات وإقامة مختبرات.

عمالة وطرق ومعدات

وأشار إلى أن عدد العمالة المباشرة فى المنجم يبلغ 235 فردا وأن العمالة غير المباشرة تتجاوز أكثر من 900 شخص، بينما تبلغ حجم المعدات الثقيلة والآليات المستخدمة في الموقع 105 معدات، كما تم إعداد طرق بطول إجمالي يبلغ 125 كيلومترًا.

45 خريطة و47 ألف عينة

وأضاف عصام حوارني، أن مناجم النوبة أنتجت نحو 45 خريطة تشمل خرائط اقليمية وتفصيلية، وتم تجهيز 172 منصة " pads" لحفر الآبار، بالإضافة إلى حفر 184 حفرة بمجموع طول يصل إلى 11 ألف متر، وحفر 76 بئر "RC" " بمجموع طول 10 ألف متر، و115 بئر "core" " بمجموع طول 26 ألف متر، وتم جمع 47 ألف عينة، تم تحليلها والحصول على نتائج لـ 46 ألف عينة.

منجم أم الروس بمرسى علم

وفي أعقاب جولته التفقدية في مناجم النوبة بمنطقة منجم أم الروس بمرسى علم، أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الرعاية البارزة التي توليها الوزارة لتطوير النشاط التعديني أتت أكلها، حيث نجحت في جذب استثمارات عالمية ووطنية للاشتغال في هذا القطاع.

تطوير قطاع التعدين

كما أشار الملا إلى أن المرونة التي أدرجتها رؤية تطوير وتحديث قطاع التعدين، التي بدأت في العام 2018، تعزز الشركات لتسريع عملياتها وتحقيق قيمة مضافة وعوائد للاقتصاد الوطني.

جذب استثمارات جديدة

كما أكد الوزير استمرار الإصلاحات في قطاع التعدين لمواكبة التطورات في هذا المجال وتهيئة البيئة الملائمة للاستثمارات الحالية وجذب استثمارات جديدة.

تذليل العقبات

وأشار إلى أن جهود مناجم النوبة كدليل على التقدم في استغلال الثروات التعدينية وزيادة إسهامها في الاقتصاد الوطني، مؤكدًا على دعم الوزارة للاستثمار الجاد وتذليل العقبات التي قد تواجه تحقيق الأهداف المشتركة.