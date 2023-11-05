"الدستور" يحصل على خطة مصر الاستراتيجية لتنمية الثروة المعدنية لجذب الاستثمارات

يشهد قطاع التعدين في مصر تنوعًا هائلًا في الثروات المعدنية الموجودة بأراضيها، وهذا التنوع يمثل فرصًا كبيرة لتحقيق التنمية وزيادة الدخل القومي، ويتطلب ذلك وضع خطة استراتيجية واضحة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للقطاع، والتي تشمل دعم احتياطات مصر من الثروات المعدنية وزيادة الإنتاج لتلبية احتياجات خطط التنمية والتصدير، وزيادة صادرات الثروات المعدنية، وبالتالي زيادة دخل البلاد من النقد الأجنبي.

الثروات المعدنية فى مصر

حصل «الدستور» على نسخة من الخطة الاستراتيجية لتنمية الثروة المعدنية في مصر لجذب الاستثمارات.

الأهداف الاستراتيجية:

ووفقًا لما جاء فى الخطة، فإنه لضمان تحقيق هذه الأهداف الاستراتيجية يتعين أولًا تحديدها بشكل واضح:

1. دعم احتياطات مصر من الثروات المعدنية.

2. زيادة الإنتاج من الثروات المعدنية لتلبية احتياجات الخطط التنموية والتصدير.

3. زيادة صادرات الثروات المعدنية وزيادة دخل مصر من النقد الأجنبي.

4. الرقابة الفعالة على استغلال الخامات المعدنية.

5. زيادة حصيلة الخزانة العامة للدولة من الثروات المعدنية.

6. تنشيط قيام صناعات وطنية تكميلية وخدمية تعتمد على الثروات المعدنية لإضافة قيمة.

7. وضع خطة قومية قابلة للتنفيذ لتنمية الثروة المعدنية وجذب الاستثمارات.

8. إتاحة فرص عمل جديدة للشباب من خلال إنشاء مشروعات صناعية واستثمارية جديدة.

9. دعم التعامل مع الدول المتقدمة في صناعة التعدين والتكنولوجيات الحديثة.

استراتيجية جذب الاستثمارات:

ولتحقيق هذه الأهداف، يجب تطوير استراتيجية جذب الاستثمارات في قطاع الثروة المعدنية. تشمل هذه الاستراتيجية:

1. تطوير طرق العرض والتسويق للخامات المصرية داخليًا وخارجيًا.

2. إعداد الخرائط الرقمية الحديثة باستخدام نظم المعلومات الجغرافية لتحديد مواقع الخامات المعدنية والبنية الأساسية المتاحة.

3. إعداد دراسات جدوى فنية واقتصادية أولية للمشروعات التعدينية ومراعاة المقاييس العالمية.

4. توحيد جهة التعامل مع المستثمرين في قطاع الثروة المعدنية وتبسيط إجراءات الحصول على تراخيص البحث والاستغلال.

5. إعداد قواعد بيانات شاملة للثروات المعدنية في مصر بما يشمل موقع الخامات المعدنية وأنواعها والإحتياطيات القابلة للتعدين.

6. تشجيع البحث العلمي والتجارب التطبيقية على الخامات المنتجة محليًا.

7. إعداد نشرات إعلامية للترويج للثروة المعدنية في مصر والمشاركة في المؤتمرات والفعاليات العالمية.

8. تطوير الاتفاقيات الخاصة بالبحث والتنقيب عن الثروات المعدنية لجذب الاستثمارات.

9. تعظيم العائد للدولة من الثروات المعدنية بإنشاء مشروعات تكميلية لزيادة القيمة المضافة.

10. دعم المعامل المركزية وتزويدها بأحدث التقنيات وتركيز التدريب المستمر للعاملين في مجال التحليل والتركيز.

11. تعزيز التعاون مع الجامعات والمعاهد المصرية والعالمية لتطوير المناهج والأساليب التعليمية المتعلقة بقطاع الثروة المعدنية.

12. دعم البحث العلمي وتشجيع المتخصصين والباحثين على العمل في مجال الثروة المعدنية.

13. إعداد مشروعات نموذجية صغيرة للخامات المعدنية ذات الاحتياطيات الضعيفة للمستثمر الصغير.

14. التنسيق مع الجامعات والمراكز والمعاهد العالمية لعقد ندوات وبرامج تدريبية متطورة للعاملين في مجال الثروة المعدنية.

15. إعداد دراسات جدوى أولية للمشروعات التعدينية ومراعاة المقاييس العالمية.

تلك الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز قطاع الثروة المعدنية في مصر وزيادة فرص الاستثمارات المحلية والعالمية، وبالتالي تعزيز التنمية المستدامة وزيادة الإيرادات الوطنية.