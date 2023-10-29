مصر تتصدر عالم الفوسفات.. مشروعات استثمارية تعزز الاقتصاد القومى

تحتل مصر مكانة مميزة على الساحة العالمية في مجال إنتاج الفوسفات، إذ تحتل المرتبة العاشرة عالميًا في هذا القطاع، ويعد قطاع التعدين من أبرز القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث تمتلك البلاد موارد ضخمة من الفوسفات، موزعة على مناطق ومحافظات متعددة مثل "أبوطرطور بالوادي الجديد، والبحر الأحمر، إدفو والسباعية ووادى الشغب في محافظة أسوان، وادى النيل، القصير، وسفاجا" بالإضافة إلى العديد من المواقع الأخرى.

صناعة الفوسفات فى مصر

كما أنه إلى جانب الاستخدام التقليدي للفوسفات في صناعة الأسمدة، يجري توظيفها في صناعات متنوعة من الأدوية والمنظفات إلى صناعة الزجاج والحديد والصلب.

رئيس مجلس الوزراء

وفي العام الماضي، قام رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، بتكليف هيئة الثروة المعدنية بالتأكيد والتقييم السريع لاحتياطي الفوسفات في مصر، استعدادًا لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بهدف تلبية الاحتياجات المحلية في الزراعة وزيادة التصدير لتلبية الاحتياجات العالمية وتعزيز العملات الأجنبية.

تأكيد الاحتياطي من الفوسفات

شركات التعدين المصرية، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، تعمل حاليًا على تأكيد الاحتياطي من الفوسفات باستخدام تقنيات الحفر المتخصصة، بهدف تحقيق هدف طموح يتجاوز 90 مليون طن من الفوسفات في الفترة القادمة.

توفير فرص عمل للمواطنين

ووفقًا للتوجيهات الحكومية، من المقرر أن يتم تقييم هذه الاحتياطات خلال عام 2023، ومع ذلك، يجب أن نضيف أن مصر تبذل جهودًا جادة لإنشاء مصانع جديدة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية بهدف زيادة الصادرات وتلبية الاحتياجات العالمية من الفوسفات، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني وجذب المزيد من الاستثمارات وتوفير فرص عمل للمواطنين.

30 مليار طن من الفوسفات في الأراضي المصرية

وتشير التقديرات الجيولوجية إلى وجود ما يزيد علي 30 مليار طن من الفوسفات في الأراضي المصرية، وعلى الرغم من هذا الإمكانيات الهائلة، إلا أن إنتاج مصر السنوي من الفوسفات يبلغ حوالي 6 ملايين طن فقط، حيث يتم تصدير أكثر من 3.5 مليون طن من هذا الإنتاج إلى أكثر من 12 دولة أجنبية بما في ذلك أستراليا، فرنسا، بولندا، إيطاليا، تركيا، لبنان، رومانيا، إسبانيا، ماليزيا، الهند، البرازيل، وإندونيسيا.

صناعة الأسمدة الفوسفاتية

كما أنه بالإضافة إلى صناعة الأسمدة الفوسفاتية، يجري استخدام الفوسفات في صناعات أخرى، مثل الأدوية والمواد التنظيف والمبيدات الحشرية، إلى جانب صناعة الزجاج والسيراميك وصناعة الحديد والصلب.

وتهدف مصر إلى تحقيق أقصى استفادة من هذه الموارد المعدنية لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات الوطنية والدولية، مما يسهم في إيجاد فرص عمل جديدة.

تعزيز الاقتصاد القومي

وتسعى وزارة البترول في مصر بكل جدية لتحقيق أقصى استفادة من هذه الموارد المعدنية الاستراتيجية بهدف تعزيز الاقتصاد القومي وجذب المزيد من الاستثمارات، هذا ليس فقط من خلال توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة ولكن أيضًا من خلال تعزيز استخدامات الفوسفات في صناعات متنوعة.

صناعات القيمة المضافة

كما أنه في نهاية أغسطس 2023، قام السفير الهندي بزيارة لشركة فوسفات مصر التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية في محافظة الوادي الجديد، حيث إن هذه الزيارة جاءت في إطار محادثات تتعلق بفرص التعاون والاستثمار في مشروعات القيمة المضافة لخام الفوسفات، وهي خطوة تأتي بمثابة بادرة إيجابية بعد انضمام مصر إلى مجموعة "بريكس".

مجموعة "بريكس"

أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثورة المعدنية في مصر، أن هذه الزيارة تمثل تجسيدًا لجهود القيادة السياسية للانضمام إلى مجموعة "بريكس"، التي تضم دولًا مثل البرازيل والهند وروسيا وجنوب إفريقيا وإندونيسيا، ومن المتوقع أن يزيد هذا التواصل الدولي قدرة الاقتصاد المصري ويوسع فرص الاستثمار المتبادل مع هذه الدول.

فيما يخص مشروعات القيمة المضافة لخام الفوسفات، تم مناقشة سبل الاستثمار والتعاون المحتمل مع الجانب الهندي، سواء في مجال إقامة مشروعات متعددة أو توريد الخام للشركات الهندية المتخصصة في صناعة الأسمدة والمواد الكيميائية.